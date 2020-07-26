IN WIN представила вентиляторы для корпуса Saturn ASN120

Компания IN WIN представила 120 мм вентиляторы для корпуса Saturn ASN120. Это новый продукт, так как компания в основном занимается созданием корпусов ПК.

Вентилятор Saturn ASN120 оснащен полупрозрачной тонкой рамкой, выглядит такая конструкция необычно. Новинка имеет ARGB подсветку, настроить которую можно с помощью комплектного контроллера.

Скорость вращения вентилятора составляет от 500 до 1800 Об/мин. Максимальный воздушный поток 77,17 CFM. Уровень шума при максимальных оборотов равна 35 дБА.

Стоимость вентиляторов еще не объявлена. Как нам известно, вентиляторы IN WIN Saturn ASN120 будут поставляться как в одиночном экземпляре, так и комплектом из трех штук. В скором времени, ожидается выпуск 140 мм вентиляторов.