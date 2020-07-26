IN WIN представила вентиляторы для корпуса Saturn ASN120

Компания IN WIN представила 120 мм вентиляторы для корпуса Saturn ASN120. Это новый продукт, так как компания в основном занимается созданием корпусов ПК.

Вентилятор Saturn ASN120 оснащен полупрозрачной тонкой рамкой, выглядит такая конструкция необычно. Новинка имеет ARGB подсветку, настроить которую можно с помощью комплектного контроллера.

Скорость вращения вентилятора составляет от 500 до 1800 Об/мин. Максимальный воздушный поток 77,17 CFM. Уровень шума при максимальных оборотов равна 35 дБА.

Стоимость вентиляторов еще не объявлена. Как нам известно, вентиляторы IN WIN Saturn ASN120 будут поставляться как в одиночном экземпляре, так и комплектом из трех штук. В скором времени, ожидается выпуск 140 мм вентиляторов.
Комментарии и отзывы IN WIN Saturn ASN120
Обзоры:
Обзор Corsair iCUE H115i RGB PRO XT (CW-9060044-WW). Тесты с 10-поколением IntelОбзор Corsair iCUE H115i RGB PRO XT (CW-9060044-WW). Тесты с 10-поколением Intel
Обзор Fractal Design Celsius+ S24 Prisma (FD-W-2-S2402). Система жидкостного охлаждения для Intel и AMDОбзор Fractal Design Celsius+ S24 Prisma (FD-W-2-S2402). Система жидкостного охлаждения для Intel и AMD
Лучший кулер для процессора. Noctua NH-D15Лучший кулер для процессора. Noctua NH-D15
Новости:
Noctua и Louqe представили низкопрофильный кулер NH-L12 Ghost S1 Edition

Сотрудничество между Noctua и Louqe привело к созданию нового кулера для процессора. Кулер NH-L12 Ghost S...
Gigabyte Aorus Liquid Cooler справляется с процессором i9 10900K на частоте 5,2 ГГц

Компания Gigabyte провела тесты своего продукта, линейки водяного охлаждения Aorus Liquid Cooler. В тести...
Deepcool объявила о выпуске новых вентиляторов X-Frame MF120 GT A-RGB

Deepcool выпустила новые вентиляторы X-Frame MF120 GT A-RGB. Вентиляторы представлены размером 120 мм, то...
Обзор NUBI Fresh UV BOX Qi. Стерилизатор для смартфона и беспроводная зарядная станцияОбзор NUBI Fresh UV BOX Qi. Стерилизатор для смартфона и беспроводная зарядная станция
Обновление базы и прошивки iBOX F5 Laser Signature WiFi со смартфонаОбновление базы и прошивки iBOX F5 Laser Signature WiFi со смартфона
Лучшие сварочные аппараты. Aurora SPEEDWAY 200 SynergicЛучшие сварочные аппараты. Aurora SPEEDWAY 200 Synergic
Обзор LEXAND LUV-1000. Термобутылка с персональным стерилизаторомОбзор LEXAND LUV-1000. Термобутылка с персональным стерилизатором
Обзор SVEN RX-G810 Black. Недорогая игровая мышка с макросами и подсветкойОбзор SVEN RX-G810 Black. Недорогая игровая мышка с макросами и подсветкой
Объектив Viltrox 23mm f1.4 E оценен в $3...
Объектив Viltrox 23mm f1.4 E оценен в $3Компания Viltrox выпустила в продажу объектив Viltrox 23mm f1.4 E, предназначенный для беззеркальных каме...
Компания SMIC начал массовое производств...
Компания SMIC начал массовое производствПроизводитель микросхем SMIC начал массовое производство чипов Huawei Kirin 710A. Это первый китайский чи...
Что лучше – горизонтальная или вертикаль...
Что лучше – горизонтальная или вертикальЕсли взглянуть на две стиральные машины со стороны – с верхней и горизонтальной загрузкой – ...
Silicon Power анонсировала твердотельный...
Silicon Power анонсировала твердотельныйТвердотельный накопитель компании Silicon Power US70 будет доступен емкостью на 1 Тб и 2 Тб. Он используе...
Обзор Philips 325E1C. Доступный 32-дюймо...
Обзор Philips 325E1C. Доступный 32-дюймоНа прошлой неделе мы проводили тестирование 32-дюймового VA-монитора ...
Intel купила производителя сетевых проду...
Intel купила производителя сетевых продуКомпания Intel приобрела бренд Rivet Networks, который известен благодаря своим сетевым и программным реш...
Gigabyte анонсировала материнскую плату ...
Gigabyte анонсировала материнскую плату Gigabyte анонсировала материнскую плату для энтузиастов и геймеров. Плата Z490 Aorus Ultra предлагает 12 ...
HP представила ZBook Firefly...
HP представила ZBook FireflyКомпания HP достаточно хорошо себя ощущает на рынке ноутбуков и продает громадное количество устройств ка...
Компания Pico Interactive анонсировала V...
Компания Pico Interactive анонсировала VАвтономные гарнитуры Pico Interactive Neo 2 и Neo 2 Eye VR предлагают разрешение 4К. Гарнитуры оснащены у...
QNAP выпустила NAS-накопитель TS-230 с д...
QNAP выпустила NAS-накопитель TS-230 с дКомпания QNAP выпустила стильный NAS-накопитель TS-230 для домашнего использования. Устройство окрашено в...
Телевизоры Xiaomi Mi TV 5 Pro подешевели...
Телевизоры Xiaomi Mi TV 5 Pro подешевелиКомпания Xiaomi объявила о скором начале распродажи линейки умных телевизоров Xiaomi TV 5 Pro, которые по...
Intel анонсирует серверные процессоры се...
Intel анонсирует серверные процессоры сеIntel анонсирует серверные процессоры семейства Xeon W-1200. Как известно, процессоры будут работать на н...
Обзор Fractal Design Define 7 Compact Black TG Dark Tint (FD-C-DEF7C-02). Тест корпусаОбзор Fractal Design Define 7 Compact Black TG Dark Tint (FD-C-DEF7C-02). Тест корпуса
Обзор Defender G24. Недорогая колонка с Bluetooth 5.08Обзор Defender G24. Недорогая колонка с Bluetooth 5.08
Обзор MSI MAG Z490 Tomahawk. Сбалансированная материнская плата для разгона процессораОбзор MSI MAG Z490 Tomahawk. Сбалансированная материнская плата для разгона процессора
Выбираем вертикальный пылесос. Samsung VS15T7031R4Выбираем вертикальный пылесос. Samsung VS15T7031R4
Обзор ASUS ROG Maximus XII Formula. Флагманская материнская плата с водоблокомОбзор ASUS ROG Maximus XII Formula. Флагманская материнская плата с водоблоком
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor