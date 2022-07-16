IN WIN выпускает корпуса IN WIN A3 и IN WIN A5

IN WIN объявила о выпуске новых игровых корпусов IN WIN A3 и IN WIN A5 для компактных и мощных ПК.

Новинки отличаются минималистичным и современным дизайном. В дизайне просматривается сходство с моделью популярной серии IN WIN A1. Боковые панели корпусов выполнены из тонированного закаленного стекла. На передней панели есть порт USB 3.2 Gen 2x2 Type-C, два порта USB 3.1 Gen-1 Type-A, а также 3,5-мм разъем для наушников и микрофона. В комплектацию с корпусом также входит вентилятор Mercury AM120S PWM с подсветкой ARGB.

IN WIN A3 и IN WIN A5 поддерживают установку видеокарт длиной до 340 мм, блоки питания ATX длиной до 200 мм. Возможна установка до пяти вентиляторов, а также 240-мм радиатор, его можно разместить в верхней части корпуса.

Информация о цене корпусов IN WIN A3 и IN WIN A5 не раскрыта.

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