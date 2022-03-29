INNO3D анонсировала видеокарты GeForce RTX 3090 Ti

INNO3D, ведущий производитель передовых мультимедийных компонентов и инноваций высокого класса, рада представить долгожданные видеокарты INNO3D NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti, оснащенные процессором INNO3D X3 OC и кулером Frostbite. Основанная в 1998 году с целью разработки новаторских компьютерных аппаратных продуктов в глобальном масштабе. GeForce RTX 3090 Ti — это большой мощный графический процессор (BFGPU) с производительностью класса TITAN. Благодаря Ampere — архитектуре NVIDIA RTX 2-го поколения — они удваивают производительность трассировки лучей и искусственного интеллекта благодаря усовершенствованным ядрам трассировки лучей, тензорным ядрам и новым потоковым мультипроцессорам. Кроме того, они оснащены ошеломляющими 24 ГБ памяти G6X, и все это обеспечивает непревзойденные возможности для геймеров и создателей контента.

Видеокарта iCHILL Frostbite RTX 3090 Ti - это то, чего многие ждали, RTX 3090 Ti получает обработку iCHILL Frostbite и присоединяется к остальным лучшим графическим процессорам NVIDIA RTX в RTX 3090 / 3080, но со значительными улучшениями. Для лучшей производительности кулер расположен ближе к отдельным компонентам за счет уменьшения толщины теплопроводящих прокладок, а также был разработан более тонкий никелированный медный блок. Дисплей Frostbite RGB создается цифровыми светодиодами aRGB, которые встроены непосредственно в блок охлаждения, окружая параметры всего кулера, которые освещают весь блок охлаждения. Медь, используемая в кулерах, никелирована, но это улучшенный тип никелирования, который значительно повысил кислотостойкость, что должно предотвратить отслаивание никелевого покрытия.

INNO3D RTX 3090 Ti X3/OC - это абсолютный монстр среди видеокарт, чтобы отдать должное мощности графического процессора RTX 3090 Ti с высотой 137 мм и длиной 328 мм, уступая место трем большим 100-мм лопастям вентилятора. Гигантский кулер оснащен 8 медными тепловыми трубками, обеспечивающими охлаждение на оптимальном уровне, особенно когда заводской разгон для версии OC на этой превосходной видеокарте обеспечивает ваш игровой процесс. Она также имеет огромную охлаждающую камеру площадью 8500 мм2, которая имеет в 2 раза лучшую теплопроводность, чем медное основание, и имеет полное покрытие для графического процессора и памяти. Литое металлическое основание лучше защищает печатную плату, предотвращая ее непреднамеренный изгиб. Область вентилятора также имеет программируемую RGB-подсветку, которая поддерживает Aura Sync, Mystic Light и RGB Fusion.