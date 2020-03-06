INWIN представил водяное охлаждение для процессора INWIN SR

INWIN SR новый продукт компании. Компания разработала серию SR с двумя роторами насоса внутри помпы кулера.

INWIN SR представлен в черном исполнении, блок цп оснащен логотипом компании которая имеет RGB светодиоды. Кабели в оплетке, микроканальная пластина кулера состоит из меди.

Радиатор изготовлен из алюминия и окрашен в черный цвет. Серия SR предлагает 240 мм и 360 мм версии. 120 мм вентиляторы вращаются со скоростью 500-2500 Об/мин. Подсветка настраивается с материнской платы.

Более подробная информация доступна на официальном сайте.