IQOO 8 Pro Pilot Edition с автомобильным зарядным устройством Flash 55 Вт

Смартфон IQOO 8 Pro запущен в августе с брендингом BMW M Motorsport. Теперь iQOO предлагает специальный комплект Pilot Edition с автомобильным зарядным устройством iQOO Flash 55 Вт. Версия зарядного устройства, конечно же, имеет полосу M, которая соответствует бренду телефона.

Если говорить о телефоне, то это топовая версия с 12 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ памяти. Обратите внимание, что в коробке уже есть зарядное устройство для вспышки на 120 Вт, которое вы можете использовать дома (оно полностью заряжается за 18 минут).