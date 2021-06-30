Iceberg Thermal представила кулеры для процессора серии IceSLEET G

Новый производитель систем охлаждения, бренд Iceberg Thermal представил кулеры для процессора серии IceSLEET G.

В серию вошли четыре модели: IceSLEET G3, IceSLEET G4 Silent, IceSLEET G4 OC и IceSLEET G4 Midnight. Кулеры отличаются ярким дизайном и высокой производительностью.

Модель IceSLEET G4 Silent имеет четыре тепловые трубки, TDP составляет 170 Вт. Диапазон скорости вращения вентилятора от 600 до 1200 Об/мин. Уровень шума при максимальных оборотах 20,5 дБА.

IceSLEET G3 оснащен тремя тепловыми трубками. TDP 160 Вт. Кулер имеет вентилятор со скоростью вращения от 600 до 1200 Об/мин.

Модель IceSLEET G4 OC ориентирована на разгон процессоров. TDP кулера 180 Вт, скорость вращения установленного вентилятора составляет 600 - 1400 Об/мин. Кулер оснащен ARGB-подсветкой.

IceSLEET G4 Midnight полностью черная версия с черным вентилятором и ARGB-подсветкой (600 - 1400 Об/мин). Кулер имеет максимальный TDP 180 Вт. Версия имеет четыре тепловые трубки. Данная версия выпущена в ограниченном количестве.

Новые кулеры появятся в конце июля на территории США и Канаде. Для других регионов продажи так же планируются.
Комментарии и отзывы Iceberg Thermal IceSLEET G3, G4 Silent, G4 OC и G4 Midnight
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