IdeaPad L340 Gaming и его функции

По сравнению с обычной версией в IdeaPad L340 Gaming установлена более мощная система охлаждения. В то же время при обычной нагрузке ноутбук работает достаточно тихо: уровень шума составляет меньше 30 дБ. Компьютер поддерживает быструю зарядку и способен работать на одном заряде аккумулятора до 9 часов.IdeaPad L340 Gaming оснащен шторкой для веб-камеры TrueBlock Privacy Shutter. Ноутбук поддерживает технологию шифрования TPM 2.0.В зависимости от конфигурации доступны разные варианты видеокарт: NVIDIA GeForce GTX 1050 или GTX 1650. Графические процессоры созданы с использованием новейших технологий и поддерживает функции DirectX 12 для плавного и энергоэффективного геймплея. Центр управления Lenovo Vantage обеспечивает быстрое и удобное обновление драйверов и BIOS. С режимом защиты глаз в Lenovo Vantage уменьшается излучение синего света, минимизируя давление на глаза.IdeaPad L340 Gaming будет представлен в России в версиях с 15- и 17-дюймовым экраном. Основными являются варианты с дисплеями с разрешением 1920х1080 пикселей. 15-дюймовые модели будут доступны в вариантах с IPS-панелью на 250 нит и 45% охвата sRGB, а также в вариантах с TN-матрицей яркостью 220 нит. 17-дюймовые версии будут поставляться с IPS-матрицами яркостью 300 нит и цветовым охватом 72% sRGB. Ноутбук поддерживает подключение дополнительного монитора через HDMI-порт с разрешением до 4096x2160 пикселей. Компьютер поддерживает технологию Dolby Audio.Стоимость новинки составит 50000 рублей.