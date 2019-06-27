IdeaPad L340 и его функции

В ноутбуке установлены два динамика по 1,5 Вт с поддержкой технологии Dolby Audio. 17-дюймовая версия IdeaPad L340 способна работать до 7 часов на одном заряде аккумулятора (режим просмотра видео в Full HD с включенным Wi-Fi, с половиной яркости экрана), а 15-дюймовая — до 9. Во всех конфигурациях ноутбука поддерживается быстрая зарядку Rapid Charge. IdeaPad L340 также оснащен шторкой для веб-камеры TrueBlock Privacy Shutter и поддерживает шифрование по стандарту TPM 2.0, а благодаря встроенному ПО жёсткий диск можно защитить паролем.Модель L340 выпускается в двух версиях с 15- и 17-дюймовым экраном. Максимальное разрешение дисплея составляет 1920х1080 пикселей. В качестве графического ускорителя может использоваться либо интегрированная графика от Intel или AMD, либо дискретные видеокарты NVIDIA GeForce MX 110 или NVIDIA GeForce MX 230. К компьютеру можно подключить дополнительный монитор: в случае с решением от Intel и NVIDIA максимальное разрешение подключаемого монитора — 1920х1080 пикселей, а в варианте с чипами от AMD — 3840х2160 пикселей.Lenovo IdeaPad L340 доступен в России в конфигурации с процессорами вплоть до Intel Core i7 или AMD Ryzen R7 3700U. Он работает под управлением операционной системы Windows 10. Максимальный объем оперативной DDR4 с тактовой частотой 2400 МГц составляет 16 ГБ, а система хранения может состоять из комбинаций SATA-жесткого диска до 2 ТБ и PCIE SSD до 1 ТБ. Серия L340 — единственная из всего модельного ряда IdeaPad, Legion и Yoga, где опционально доступен привод для оптических дисков.О стоимости новинки пока неизвестно.