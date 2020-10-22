Идеальный чехол для Huawei Honor 30S

Крупные производители смартфонов практически напрочь забыли о таком понятии как практичность — каждый хочет выпустить более тонкий и легкий гаджет, с более привлекательным дизайном, но никто не думает о том, как пользователь потом будет этим устройством пользоваться каждый день. Например, чехол для Huawei Honor 30S (CDY-NX9A) необходимо покупать просто обязательно, так как без него потенциальный покупатель очень быстро обнаружит, что его устройство покрыто мелкими царапинами, потертостями и сколами. Это достаточно грустно, особенно если смартфон вы только купили, прошло пару недель, а на корпусе уже имеются различные повреждения. Связано это, конечно же, с желанием производителя привлечь к своему продукту больше внимания.Например, на рынке смартфонов уже никого не удивишь большим дисплеем — пользователи настолько к этому привыкли, что даже не обращают внимания на то, сколько дюймов в дисплее. Более того, разрешение, качество картинки и прочие моменты, которые ранее привлекали внимание аудитории, сейчас мало кого интересуют. То же самое можно сказать про аппаратную составляющую и камеры — пользователь просто выбирает смартфон под свой бюджет, после чего берет тот гаджет, который ему кажется более привлекательным в плане дизайна. И тут в силу вступает тот самый козырь, который вынуждает потом покупателя тратить силы еще и на подбор защитного аксессуара. Дизайн это хорошо, но красивый смартфон не является синонимом прочного смартфона.

Выбрать чехол и купить его вам придется в любом случае, так как современные продукты. царапаются очень быстро, при этом у вас нет возможности как-то это остановить или исправить. Да, можно будет поехать в сервисный цент ри примерно за четверть стоимости смартфона поменять тыльную панель, чтобы не видеть больше этих царапин и сколов, но нельзя сказать, что такое решение является экономически выгодным. С другой стороны, чехол стоит разумных денег, он отлично защищает устройство от царапин и сколов, при этом у вас не будет проблем с выбором подходящего аксессуара.Выбирайте те варианты, которые вам нравятся больше всего, получайте от этого удовольствие и моральное удовлетворение, плюс защищайте свой продукт от различных проблем в ходе активной эксплуатации. Но использовать смартфон без использования чехла мы крайне не рекомендуем, так как это опасно для того же смартфона.