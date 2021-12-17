Идеи новогодних подарков для владельцев iPhone и Macbook

Сумка Satechi Water-Resistant Laptop Carrying Case

Совсем скоро Новый год, а значит, самое время запастись подарками себе или близким, которые будут не только принесут положительные эмоции, но и будут полезны тем, кто погрузился в мир высоких технологий и хочет получать от этого как можно больше комфорта, функций и возможностей.Огромное преимущество ноутбука в том, что с ним можно работать в любой точке мира, но, естественно, при транспортировке гаджет обязательно нужно защитить от мелких физических воздействий и возникновения царапин, потёртостей или сколов. Данная сумка от весьма известной компании Satechi с поставленной задачей справляется на пять с плюсом — стенки модели уплотнены специальным материалом, который защищает ноутбук от повреждений и отлично держит форму даже при длительном использовании.

Сумка Incase Carry Zip Brief

В сумку помещаются модели ноутбуков диагональю до 13,3 дюйма включительно, при этом есть и дополнительные отделы для хранения каких-либо аксессуаров. Например, здесь можно перевозить зарядные кабели, мышку, док-станцию, банально ключи от дома или автомобиля. Если перевозить всё это в одном отделе, то ноутбук вполне может получить царапины от самих же предметов, что довольно неприятно. А ещё конкретно эта модель выглядит безумно привлекательно за счёт лаконичного серого цвета — его тяжелее запачкать, но легко отстирать от любых загрязнений.Кроме того, поклонникам стильным и компактных аксессуаров очень понравится сумка от компании Incase, которая идеально подойдёт для ноутбуков с диагональю дисплея 13 дюймов — устройство помещается в кейсе без дополнительных усилий. При этом стенки защищают ноутбук от возможных повреждений при транспортировке — обычная ткань от ударов, потёртостей или царапин не защитит, а ткань из двойного переплетения полиэстера с этой задачей справляется просто отлично.

Беспроводные наушники True Wireless Sudio Nio

Ещё производитель позаботился о том, чтобы у пользователя была возможность носить с собой дополнительные аксессуары — часы, смартфон, зарядное устройство или что-либо ещё. Для этого есть специальный отдел, куда можно сложить все мелкие предметы, а основной отдел с ноутбуком защищён молнией. Она предоставляет быстрый доступ к устройству, тогда как сам материал очень практичен в повседневной жизни — проще отмыть появившуюся грязь и пыль, а мелкие повреждения на полиэстере почти незаметны. Достойный вариант для путешествий, поездок на работу или учёбу.Трудно представить современного пользователя с проводными наушниками — они сковывают движения, постоянно путаются и мешают, не позволяют с комфортом бегать, заниматься спортом и просто жить. Гораздо более эффективным вариантом выступает беспроводное решение вроде True Wireless Sudio Nio, которое открывает дверь в мир высоких технологий с адекватной стоимостью и высоким уровнем звучания. Это лучший подарок для владельца современного гаджета, который хочет прикоснуться к миру высоких технологий за адекватные деньги.

Беспроводная зарядка Mophie MagSafe Snap Plus

Стоит сделать акцент на том, что это TWS-наушники, которые справляются с поставленной задачей лучше, чем варианты с ободом или кабелем. Вы просто заряжаете устройство, подключаете к смартфону и потом занимаетесь своими делами, попутно слушая музыку, общаясь по сотовой сети с другими людьми, занимаетесь спортом и всё в таком духе. Сценариев, когда TWS-наушники действительно позволяют работать активнее и эффективнее очень много, при этом их стоимость достаточно низкая, чтобы вы могли попробовать мир без проводов без серьёзного удара по бюджету.В новых смартфонах Apple реализована технология MagSafe — это аналог магнитного крепления, которое было представлено на старых ноутбуках MacBook Pro. Главное преимущество технологии в том, что вокруг площадки-контакта для беспроводной зарядки расположено специальное магнитное кольцо, которое позволяет удерживать гаджет на магнитах в процессе зарядки. И устройство Mophie MagSafe Snap Plus наглядно демонстрирует преимущества данного решения — смартфон можно закрепить на держателе и заряжать, попутно просматривая уведомления.

Подставка Twelve South HiRise

Данная зарядная станция способна передавать на смартфон мощность в 15 Вт, чего предостаточно, чтобы устройство получило необходимую порцию энергии за весьма короткий промежуток времени. Например, некоторые штатные зарядные станции с проводом передают 10-15 Вт, так что в данном случае пользователь получает буквально предел возможностей технологии MagSafe. Правда, стоит учитывать, что данная беспроводная зарядка будет работать только со смартфонами iPhone 12 и iPhone 13, остальные же модели магнитным кольцом не оборудованы и держаться на креплении просто не будут.В последнее время пользователи стали часто использовать ноутбук в качестве устройства вывода сигнала для монитора — это гораздо удобнее, так как можно дома работать на большом экране, а при необходимости отправиться в путешествие с мобильным устройством. И подставка Twelve South HiRise в довольно стильном дизайне позволяет использовать пространство на рабочем столе более эффективно в данном сценарии — ноутбук не занимает на столе много места, при этом его дисплей и клавиатура остаются доступными для выполнения определённых задач.

Беспроводная зарядка Zens Aluminium 4 in 1 Wireless Charger MagSafe

Например, вы можете расположить подставку на столе так, чтобы видеть экран ноутбука и иметь возможность ответить на почте или в мессенджере за пару секунд, тогда как на мониторе остаётся основное окно для выполнения задачи — документ, таблица или просто веб-страница. Такая компоновка рабочего стола крайне часто используется в самых разных сферах, и если у вас есть необходимость использовать ноутбук с монитором, то подставка действительно будет полезным приобретением.Для пользователей, которые полностью погрузились в экосистему компании Apple, данная беспроводная зарядная станция будет настоящим подарком. Дело в том, что здесь сразу четыре устройства можно заряжать — основная панель с поддержкой MagSafe предназначена для установки смартфона. Пока он будет заряжаться, пользователь может просматривать уведомления, смотреть фильм на смартфоне или удобно слушать музыку — это действительно очень удобное решение. При этом есть дополнительная панель для зарядки AirPods — просто кладёте их на панель под смартфоном и всё, устройство заряжается.

Также есть отдельная панель для зарядки умных часов Apple Watch — нужно лишь установить специальный стик, после чего подключить часы к зарядке. Они при этом тоже могут показывать время или, например, запускать будильник, что очень удобно на прикроватной тумбочке, к примеру. А ещё сбоку имеется USB-порт для подключения зарядного кабеля к смартфону или планшету, так что в общем получается сразу четыре гаджета с функцией подзарядки от одной зарядной станции. Это очень полезная штука, которая в быту точно не помешает, особенно если у вас несколько гаджетов от Apple.