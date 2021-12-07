Игровая гарнитура Genesis Neon 750 RGB White поступила в продажу

Производитель игровой периферии компания Genesis представила гарнитуру Neon 750 RGB White. Новинка изготовлена из материалов премиум-класса. Гарнитура выглядит стильно и имеет яркую подсветку. Оголовье и амбушюры обтянуты качественной кожей. В комплектацию входит переходник. Плетеный кабель длиной 1,5 м оснащен пультом управления, с помощью которого можно управлять микрофоном и подсветкой.

Фирменная подсветка RGB Prismo подсвечивает обе амбушюры. 50 мм драйверы обеспечивают качественный звук. Частотный диапазон составляет от 20 Гц до 20 кГц, чувствительность - 42 дБ.

Genesis Neon 750 RGB White продается по цене 64,99 долларов.
Комментарии и отзывы Genesis Neon 750 RGB White
Обзор Sony PULSE 3D. Беспроводные наушники для некстген…
Обзор Sony PULSE 3D. Беспроводные наушники для некстгенПрошел примерно год с выхода нового поколения консоли PlayStation 5, и несмотря на то, что общая сложност…
Специальная серия наушников Beats Flex Earbuds Special Editi…
Специальная серия наушников Beats Flex Earbuds Special EditiApple Beats выпустила новую специальную версию наушников. Новая специальная серия наушников Beats Flex - …
Apple готовит презентацию новых устройств в октябре-ноябре…
Apple готовит презентацию новых устройств в октябре-ноябреНа недавнем мероприятии California Streaming технологический гигант Apple анонсировал новейшие устройства…
Беспроводные наушники Zound от спортивного бренда Adidas…
Беспроводные наушники Zound от спортивного бренда Adidas Zou…
Беспроводные наушники Baseus W11 оценены в $36…
Беспроводные наушники Baseus W11 оценены в $36Бренд Baseus пополнил ассортимент беспроводных наушников моделью W11, которая, среди прочего, может похва…
Гарнитуры SureFire для настоящих геймеров…
Гарнитуры SureFire для настоящих геймеров
Voicemod и Corsair расширяют сотрудничество…
Voicemod и Corsair расширяют сотрудничествоVoicemod, мировой лидер в области расширенного голоса и интерактивного звука, сегодня объявила о расширен…
Samsung готовит Galaxy Buds2 в стиле Maison Kitsune…
Samsung готовит Galaxy Buds2 в стиле Maison KitsuneSamsung готовит три новых цветовых варианта своего Galaxy Buds2 - Absolute Black, Vivid Lemon и нестандар…
Обзор Huawei FreeBuds 4i. Эталонные беспроводные наушники с ANC до 8000 рублейОбзор Huawei FreeBuds 4i. Эталонные беспроводные наушники с ANC до 8000 рублей
Обзор Digma BT-11. Беспроводные наушники до 1000 рублейОбзор Digma BT-11. Беспроводные наушники до 1000 рублей
Обзор HIPER TWS Sarma. Недорогие беспроводные наушники для Clubhouse и удаленкиОбзор HIPER TWS Sarma. Недорогие беспроводные наушники для Clubhouse и удаленки
Обзор Sony PULSE 3D. Беспроводные наушники для некстген Обзор Sony PULSE 3D. Беспроводные наушники для некстген
Обзор SVEN AP-G333MV. Недорогие игровые наушники с микрофономОбзор SVEN AP-G333MV. Недорогие игровые наушники с микрофоном
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor