Игровая гарнитура Genesis Neon 750 RGB White поступила в продажу

Производитель игровой периферии компания Genesis представила гарнитуру Neon 750 RGB White. Новинка изготовлена из материалов премиум-класса. Гарнитура выглядит стильно и имеет яркую подсветку. Оголовье и амбушюры обтянуты качественной кожей. В комплектацию входит переходник. Плетеный кабель длиной 1,5 м оснащен пультом управления, с помощью которого можно управлять микрофоном и подсветкой.

Фирменная подсветка RGB Prismo подсвечивает обе амбушюры. 50 мм драйверы обеспечивают качественный звук. Частотный диапазон составляет от 20 Гц до 20 кГц, чувствительность - 42 дБ.

Genesis Neon 750 RGB White продается по цене 64,99 долларов.