Наушники Nothing Ear (3a) оценили в 100 евро

Компания Nothing пополнила ассортимент беспроводных наушников моделью Ear (3a), которые получили 12-мм динамические излучатели с сопротивлением 32 Ом и диапазоном воспроизводимых частот от 20 Гц до 40 кГц.

Новинка также характеризуется прозрачным дизайном, поддержкой аудиокодеков LDAC, SBC и AAC, сертификацией Hi-Res Audio Wireless, поддержкой статического пространственного аудио, системой активного шумоподавления с эффективностью до 45 дБ (40-5000 Гц), шестью микрофонами с технологией ENC для лучшей слышимости во время голосовых вызовов, автономностью до 10 или до 42 часов с учетом зарядного кейса, поддержкой быстрой зарядки (5 минут зарядки хватит на 1 час работы), массой наушника 4,53 грамма и зарядного футляра 40,92 грамма, поддержкой Bluetooth 6.0, Google Fast Pair и Microsoft Swift Pair, а также защитой от влаги и пыли в соответствии со степенью IP54. Цена наушников составила 100 евро.
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