Представлены недорогие наушники CMF Clip Pro

Сегодня бренд CMF представил свои первые открытые наушники Clip Pro, которые сочетают комфорт, качественный звук и возможность слышать происходящее вокруг. В комплект поставки устройства входит зарядный футляр с фирменным элементом Smart Dial — с его помощью можно регулировать громкость, управлять воспроизведением музыки, отвечать на звонки и выполнять сопряжение устройств без необходимости разблокировать смартфон. Каждый наушник весит 5,9 грамма, гибкая конструкция позволяет им адаптироваться к форме уха, обеспечивая комфорт даже при длительном использовании. По заявлению производителя, автономность достигает 10 часов непрерывного воспроизведения музыки, а с учётом подзарядки от футляра общее время работы увеличивается почти до 33 часов.

Наушники имеют защиту по стандарту IP54, которая обеспечивает устойчивость к пыли и брызгам воды. Они без проблем выдержат небольшой дождь, однако погружать их в воду не рекомендуется. Также CMF Clip Pro оснащены 10,8-миллиметровыми динамиками и поддерживают кодеки LDAC, AAC и SBC, обеспечивая более качественную беспроводную передачу звука. Также компания Nothing разработала технологию Ultra Bass Technology, которая компенсирует естественную потерю низких частот, характерную для открытых наушников, одновременно уменьшая искажения и выравнивая звучание. При этом стоит новинка всего 99 долларов, что в условиях современного рынка можно назвать относительно низкой стоимостью.