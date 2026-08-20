Sennheiser представила наушники Momentum True Wireless 5

Компания Sennheiser представила новое поколение своих флагманских полностью беспроводных наушников — Momentum True Wireless 5. Главным изменением стала переработанная конструкция с упором на экологичность и ремонтопригодность — по словам компании, новый дизайн повышает комфорт, надёжность посадки и удобство переноски, однако гораздо более весомой причиной для обновления станет возможность самостоятельно заменить аккумуляторы. Когда батареи начнут терять ёмкость через несколько лет, владельцам не придётся покупать новые наушники — аккумуляторы и в самих Momentum 5, и в зарядном кейсе можно заменить с помощью небольшой отвёртки, не разбирая корпус, склеенный множеством слоев клея. Среди других изменений — переработанные амбушюры, которые работают вместе с обновлённой системой адаптивного активного шумоподавления.

Это должно повысить эффективность ANC, что довольно важно в рамках повседневной эксплуатации. Но и цена должна быть выше. При этом стоит сказать, что съёмные аккумуляторы снова становятся более распространёнными в электронике, в том числе благодаря европейским нормам в области экологичности, которые вступят в силу в начале 2027 года. Sennheiser, Fender, Glorious и другие компании уже предлагают полноразмерные наушники с заменяемыми аккумуляторами, однако среди TWS-моделей эта практика пока встречается редко. Такие наушники обычно собирают с использованием клея, чтобы сделать их максимально компактными и лёгкими.