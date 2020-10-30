Игровые мониторы ViewSonic Elite XG270 выпустили в России

Компания ViewSonic дала старт российским продажам 27-дюймовых игровых мониторов Elite XG270, которые были представлены весной этого года. Стандартная модель оснащается 27-дюймовой IPS-матрицей с частотой обновления 240 Гц, временем отклика 1 мс, разрешением 1920:1080 пикселей, 99-процентным охватом цветового пространства sRGB и поддержкой технологии NVIDIA G-Sync для более плавной игры. Монитор оценен в 47 990 рублей.

Вогнутая модель Elite XG270QG характеризуется IPS Nano Color-панелью, временем отклика 1 мс, 98% охватом палитры DCI-P3, сертификацией VESA DisplayHDR 400, поддержкой синхронизации NVIDIA G-Sync, частотой обновления до 165 Гц и разрешением 2560:1440 пикселей. Данный монитор обойдется в 45 990 рублей.

Что до модели Elite XG270QG, то она оснащается разрешением QHD, 98% охватом цветовой палитры DCI-P3, кадровой частотой 165 Гц, временем отклика 1 мс и яркостью 350 кд/м2. Его цена составляет 72 990 рублей.