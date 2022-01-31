Игровые ноутбуки ASUS серии Tianxuan 3 будут выпущены в Китае 11 февраля

ASUS официально анонсировала новую линейку ноутбуков, подтвердив что игровые ноутбуки серии Tianxuan 3 будут официально анонсированы 11 февраля в Китае. Компания также подтвердила, что собственный бренд «Heavenly Chosen Ji» присоединится к группе A-SOUL, чтобы сформировать «Heavenly Chosen Tong Meng».

Что касается конфигурации, грядущие игровые ноутбуки этой новой серии будут оснащены процессором Intel Core i7-12700H с шестью ядрами с частотой до 4,7 ГГц в турборежиме. Ноутбук будет поставляться с 16 ГБ оперативной памяти DDR5 4200 МГц и 512 ГБ SSD-накопителя PCIe 4.0. Он также будет оснащен вентиляторами Arc Flow для контроля температуры. ASUS Tianxuan 3 будет иметь 15,6-дюймовый дисплей Full HD и 2,5K с поддержкой частоты обновления 144 Гц и 165 Гц. Скорее всего, он будет иметь встроенные графические карты серии NVIDIA RTX 3050, 3050 Ti, 3060 и 3070. Ноутбук предлагает клавиатуру RGB, звук Dolby Atmos и многое другое.