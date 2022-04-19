Игровые ноутбуки Alienware x14 и Alienware m15 R7 запущены в Индии

Dell Technologies представила игровые ноутбуки Alienware x14 и Alienware m15 R7 в Индии.

Оба ноутбука оснащены процессорами Intel Core серии H 12-го поколения и графическими процессорами NVIDIA GeForce RTX 30-й серии, а также запатентованной технологией охлаждения Alienware под названием Cryo-Tech. Alienware X14 предлагает 14-дюймовый дисплей, а Alienware m15 R7 - 15,6-дюймовый. Другие ключевые особенности ноутбуков Alienware X14 и Alienware m15 R7 включают сертификацию Dolby Vision, клавиатуры с RGB-подсветкой и пространственный звук с поддержкой Dolby Atmos.

Цена Alienware x14 в Индии начинается с 169 990 рупий (2 228 долларов), тогда как цена Alienware m15 R7 начинается с 164 990 рупий (2 162 долларов).