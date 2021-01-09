Игровые ноутбуки Lenovo IdeaPad 5i Pro и IdeaPad 5 Pro с частотой обновления 120 Гц

Lenovo представила два устройства для энтузиастов видео и игр - IdeaPad 5 Pro и IdeaPad 5i Pro. Эти два ноутбука предназначены для более высокой производительности и более мощного дисплея по сравнению с набором ноутбуков Lenovo IdeaPad.

IdeaPad 5 Pro работает на процессорах AMD Ryzen, а IdeaPad 5i Pro премиум-класса использует процессоры Intel Core. Версии AMD и Intel имеют 14-дюймовую или 16-дюймовую модель. Обе модели имеют много схожих функций и возможностей. Однако Lenovo использует тепловой запас в 16-дюймовом IdeaPad 5 Pro для сопряжения чипов Ryzen и RTX следующего поколения.

Владельцы могут переключаться между частотой обновления 60 Гц или 90 Гц в 14 дюймов, и 120 Гц в 16 дюймовых дисплеях. Варианты RAM и GPU имеют максимум 16 ГБ и Nvidia MX450 соответственно в моделях Intel и меньших моделях AMD. Но владельцы могут добавить дополнительно оперативную память до 32 ГБ в 16-дюймовый 5 Pro.

Дисплеи имеют универсальное соотношение сторон 16:10 и разрешение 2,5K (1560 x 1600). Для энтузиастов игр, желающих иметь более высокую частоту обновления, они могут выбрать 90 Гц для 14-дюймовой панели или 120 Гц для 16-дюймовой панели.

Lenovo IdeaPad 5 Pro и 5i Pro будут доступны с апреля 2021 года по цене 1020 долларов США и 1100 долларов США.