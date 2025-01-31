Игровые ноутбуки MAIBENBEN X16E и X15B выпустят в России

Компания MAIBENBEN анонсировала российский релиз ноутбуков X16E и X15B, которые получили видеокарты NVIDIA GeForce RTX 50-й серии. Флагманская модель MAIBENBEN X16E оснащается 16-ядерным чипом AMD Ryzen 9 9955HX с максимальной частотой 5,4 ГГц, графическим адаптером NVIDIA GeForce RTX 5080 с 16 ГБ памяти GDDR7, 32 ГБ оперативной памяти DDR5, твердотельным накопителем PCIe объемом 2 ТБ, 16-дюймовым экраном с разрешением 2560:1600 точек, кадровой частотой 300 Гц, яркостью 500 нит и внешней системой водяного охлаждения. MAIBENBEN X15B отличается процессором AMD Ryzen 200-й серии, GPU NVIDIA GeForce RTX 5060, 16 ГБ ОЗУ DDR5, SSD PCIe вместимостью 1 ТБ, 15,3-дюймовым 240-Гц дисплеем с разрешением QHD+ и алюминиевым корпусом. Старшая модель появится в продаже в первой половине года, а младшая – во второй.

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