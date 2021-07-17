Игровые ноутбуки Razer Blade 17 доступны с Intel Core i9-11900H и GeForce RTX 3080

Razer обновила линейку ноутбуков Blade 17. Пользователи могут выбрать конфигурацию с процессором Intel Core i9-11900H и графикой NVIDIA до GeForce RTX 3080.

Intel Core i9-11900H имеет 8 ядер и 16 потоков с максимальной частотой до 4,9 ГГц. В паре с графикой GeForce RTX 3080, ноутбук предлагает мощную платформу для игр и не только.

Кроме того, Razer Blade 17 имеет разные варианты дисплея, это разрешение 1080p при 360 Гц, дисплей 1440p с частотой обновления 165 Гц или 240 Гц и 4K панель с частотой обновления 120 Гц. Модель оснащена встроенной веб-камерой, качественным звуком THX Spatial Audio, улучшенной системой охлаждения, Thunderbolt 4 и многое другое.

Стоимость ноутбуков серии Razer Blade 17 начинается от 3300 долларов.