Игровые ноутбуки от компании MSI на базе NVIDIA RTX

MSI выпустила четыре игровых ноутбука на базе NVIDIA RTX.

MSI GT Titan - это портативная игровая машина от MSI, которая заменяет большинство флагманов. Тем не менее, это подходящий выбор для геймеров, которые не хотят экономить на общей производительности, в то же время имея возможность легко переносить снаряжение. В спецификацию входит процессор 8-го поколения Intel Core i9 с возможностью разгона, графический процессор NVIDIA RTX 2080 с запатентованной технологией Cooler Boost Titan с большими вентиляционными отверстиями, полноценная RGB-клавиатура и 17,3-дюймовый дисплей 4K G-Sync.

MSI GS65 Stealth - является эквивалентом ASUS ROG Zephyrus S, сочетая игровые конфигурации с элегантным и привлекательным форм-фактором. Он оснащен 15,6-дюймовым Full HD-дисплеем с частотой обновления 144 Гц, NVIDIA GeForce RTX 2080 в форме Max-Q, процессором Intel Core i7 8-го поколения, накопителем NVMe SSD и всеми необходимыми необходимыми портами. Он также является одним из лауреатов премии CES 2019 за инновации, благодаря высокой производительности в тонком корпусе.

MSI GE75 Raider - считается первым в мире 17-дюймовым ноутбуком с RTX 2080. Он сопряжен с процессорами Intel Core i7 8-го поколения, RGB-клавиатурой для каждой клавиши с питанием от мастеров клавиатуры в Steelseries и одной из самых совершенных систем охлаждения в ноутбуке, с двумя выделенными вентиляторами охлаждения и семью медными тепловыми трубками для эффективной работы рассеивания тепла. MSI GE75 Raider также включает в себя пять колонок Giant с программным обеспечением на базе звука Dynaudio.

Линейка MSI GL - это то, что служит отправной точкой для игровых ноутбуков MSI на основе RTX. Как и следовало ожидать, он не такой мощный, как вышеупомянутые устройства. Конфигурации для этого начинаются с графических процессоров NVIDIA GeForce RTX 2060, но впечатляюще, вы также получаете 17-дюймовый вариант ноутбука MSI Gaming GL начального уровня, если вы хотите сэкономить на большом дисплее с меньшими наворотами.