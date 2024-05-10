Игровой 2K-монитор Lenovo Legion R27qe готов к выходу

Компания Lenovo объявила, что 16 мая в Китае будет представлен новый геймерский монитор Legion R27qe 2K. Также производитель раскрыл основные характеристики грядущей новинки. Итак, Lenovo Legion R27qe 2K будет основан на 27-дюймовой матрице Fast IPS с разрешением 2560:1440 пикселей (формат 2K QHD), переменной частотой обновления изображения 180 Гц, временем отклика от серого к серому 1-4 мс и поддержкой расширенного динамического диапазона HDR400. Также подтверждено наличие цифровых интерфейсов HDMI 2.1 и DP 1.4. Цена монитора будет объявлена через неделю.