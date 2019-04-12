Игровой 4К монитор Acer Predator CG437K

Acer представила новый 43-дюймовый игровой монитор Predator.

Монитор CG437K имеет переменную частоту обновления 144 Гц на 4K UHD-дисплее с максимальным разрешением 3840 x 2160. Он также совместим с технологией AdaptiveSync для компьютерных игр. Монитор включает в себя три порта HDMI, а также порт Type-C и DisplayPort. Есть также датчик, который может регулировать яркость автоматически в зависимости от уровня освещенности в комнате, а датчик приближения может разбудить монитор когда вы садитесь перед экраном или отправить его в спящий режим когда вы отходите от него. CG437K также поставляется с пультом дистанционного управления. Стоимость монитора составляет 1488 долларов.