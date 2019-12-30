Игровой 4K-монитор Acer Predator CG7 вышел в России

Компания Acer дала старт российским продажам геймерского монитора Predator CG7 (CG437KP), который оценен в 100 тысяч рублей. Новинка характеризуется 43-дюймовой панель с разрешением 4К UHD (3840:2160 пикселей), частотой обновления 144 Гц, временем отклика 1 мс, поддержкой NVIDIA G-SYNC, 90% охватом гаммы DCI-P3 и заводской калибровкой Delta E<2, технологией VESA Certified DisplayHDR 1000, повышающей максимальную яркость до 1000 нит, системой подсветки RGB Light Sense, дистанционным пультом управления, датчиком освещенности, датчиком присутствия, портом USB Type-C и 3-летней гарантией.