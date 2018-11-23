Игровой Asus ZenFone Max Pro M2 засветился в подробностях

Профильное издание Slashleaks поделилось подробным рендером игрового смартфона Asus ZenFone Max Pro M2 и некоторыми сведениями о его характеристиках. Итак, аппарат получит 6,3-дюймовый дисплей, не самый новый процессор Qualcomm Snapdragon 660, 3/4 ГБ оперативной и 64/128 ГБ флэш-памяти, сдвоенную основную камеру на 12 Мп и 5 Мп и одним из объективов с диафрагмой F/1,8, фронтальную камеру на 13 Мп, ёмкий аккумулятор, сканер отпечатков пальцев на задней панели, а также технологию, которая увеличит производительность устройства в играх. Официальная презентация запланирована на 11 декабря.