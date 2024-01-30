Игровой ПК ASUS Tianxuan X 2024 оценен в 900 долларов

Компания ASUS представила настольный игровой ПК Tianxuan X 2024, который в числе прочего может похвастаться тройной системой охлаждения с четырьмя тепловыми трубками. Новинка также оснащается 10-ядерным 16-поточным процессором Intel Core i5-14400F с тактовой частотой до 4,7 ГГц, графическим адаптером NVIDIA RTX 4060Ti, 16 ГБ оперативной памяти, твердотельным накопителем вместимостью 1 ТБ, 3,5-мм аудиогнездом, одним портом USB-C 3.2 Gen 1 и тремя USB-A 3.2 Gen 1 сверху, двумя интерфейсами USB-A 3.2 Gen 1 и двумя USB-A 2.0, одним портом RJ45, одним разъемом HDMI 2.1b и одним VGA, двумя интерфейсами PS2, одним HDMI 2.1 и тремя DP1.4. Цена компьютера составляет 900 долларов.

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