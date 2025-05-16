Игровой ПК Acer Predator Orion 3000 получил CPU Core Ultra 7 265F

Компания Acer объявила о выпуске игрового компьютера Predator Orion 3000 (P03-665), который заключен в 28-литровый корпус с боковой панелью из закаленного стекла и RGB-подсветкой Pulsar lighting. Новинку оснастили 20-ядерным процессором Intel Core Ultra 7 265F с тактовой частотой до 5,4 ГГц, видеокартой NVIDIA GeForce RTX 5070, до 32 ГБ двухканальной ОЗУ DDR5, твердотельным накопителем M.2 2280 PCIe вместимостью до 2 ТБ, жестким диском 7200 об/мин до 2 ТБ, комплектными 120-мм вентиляторами, 85-Вт блоком питания, множеством современных проводных интерфейсов, сетевым портом LAN (Realtek 8111H Ethernet) и адаптером беспроводной связи Wi-Fi 7/6E. Компьютер появится в европейской продаже в июле по цене от 1100 евро.