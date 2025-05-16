Игровой ПК Acer Predator Orion 3000 получил CPU Core Ultra 7 265F

Компания Acer объявила о выпуске игрового компьютера Predator Orion 3000 (P03-665), который заключен в 28-литровый корпус с боковой панелью из закаленного стекла и RGB-подсветкой Pulsar lighting. Новинку оснастили 20-ядерным процессором Intel Core Ultra 7 265F с тактовой частотой до 5,4 ГГц, видеокартой NVIDIA GeForce RTX 5070, до 32 ГБ двухканальной ОЗУ DDR5, твердотельным накопителем M.2 2280 PCIe вместимостью до 2 ТБ, жестким диском 7200 об/мин до 2 ТБ, комплектными 120-мм вентиляторами, 85-Вт блоком питания, множеством современных проводных интерфейсов, сетевым портом LAN (Realtek 8111H Ethernet) и адаптером беспроводной связи Wi-Fi 7/6E. Компьютер появится в европейской продаже в июле по цене от 1100 евро.

Стильный корпус с отделкой под дерево. Formula Timberline T2…
Продолжая изучение модельной линейки Formula V Line в центре внимания сегодня будет корпус TIMBERLINE T2,…
Компактный корпус mini Tower. Обзор FORMULA SFF T11…
Корпус FORMULA SFF T11 выполнен в компактном форм-факторе Mini Tower, ориентирован на сборку рабочей стан…
Компактный корпус для офиса и дома. Обзор Formula SFF L12…
Корпус Formula SFF L12 выполнен в типоразмере Mini Tower и рассчитан на сборку системы с материнской плат…
Корпус для рабочей станции. Formula V Line TimberLine T1 обз…
Корпуса с отделкой под дерево выделяются на фоне привычного формата исполнения, акцентирование на экологи…
Вместительный корпус кубик. THERMALTAKE VIEW 380 TG ARGB обз…
Тестируемый сегодня корпус THERMALTAKE VIEW 380 TG ARGB выполнен в формате кубика со стенками из закаленн…
Lian Li представила корпус LANCOOL 207 со встроенным дисплее…
Вчера компания Lian Li официально освежила свой популярный корпус LANCOOL 207, добавив в него то, чего не…
Моноблок Lenovo YOGA 27 AI Yuanqi Edition получил CPU Core U…
Компания Lenovo объявила о выходе моноблочного ПК YOGA 27 AI Yuanqi Edition, который основан на 16-ядерно…
Представлен мини-ПК Peladn Y01 на Ryzen AI Max+ 395 …
Компания Peladn пополнила ассортимент мини-ПК моделью Y01, которая основана на платформе AMD Strix Halo. …
Премиальный открытый корпус. Обзор и тест AZZA Cast 808Премиальный открытый корпус. Обзор и тест AZZA Cast 808
Вместительный корпус кубик. THERMALTAKE VIEW 380 TG ARGB обзор, тесты и сборкаВместительный корпус кубик. THERMALTAKE VIEW 380 TG ARGB обзор, тесты и сборка
Компактный корпус mini Tower. Обзор FORMULA SFF T11Компактный корпус mini Tower. Обзор FORMULA SFF T11
Ocypus Iota C70 ARGB обзор корпуса, тесты и сборкаOcypus Iota C70 ARGB обзор корпуса, тесты и сборка
Вентилируемый корпус с ARGB-контроллером. Обзор AZZA Hive 450Вентилируемый корпус с ARGB-контроллером. Обзор AZZA Hive 450
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor