Игровой ПК Corsair RestoMod PC получил ретро-исполнение

Компания Corsair пополнила ассортимент десктопов бренда Origin PC моделью RestoMod PC которая выполнена в виде компьютеров из 90-х годов. Новинка получила корпус Corsair 4000D с изображенными на нем флоппи-дисководами на 5,25 и 3,5 дюйма, чипами AMD Ryzen 5000-й серии или процессорами Intel Core 10-го поколения, до 256 ГБ оперативной памяти DDR4, видеокартами NVIDIA GeForce RTX 30 и AMD Radeon RX 6000, твердотельными накопителями M.2 NVMe, жидкостной системой охлаждения и предустановленной операционной системой Windows 10. При этом десктоп выйдет ограниченным тиражом. Цена и дата начала продаж будут объявлены позже.

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