Игровой ПК MSI MPG Trident AS оценили в 1620 долларов

Компания MSI объявила о выпуске геймерского компьютера MPG Trident AS, который получил корпус объёмом 10 литров и с размерами 396,57:137,06:410,39 мм. Новинка также имеет в своем оснащении 20-ядерный чип Intel Core Ultra 7-265F с тактовой частотой до 5,3 ГГц, системную плату серии MSI B860M, 500-Вт блок питания, 32 ГБ ОЗУ DDR5 5600 МГц, твердотельный накопитель с интерфейсом PCIe 4.0 вместимостью 1 ТБ, графические адаптеры NVIDIA GeForce RTX 5060 или RTX 5060 Ti, интерфейсы USB-C, USB-A 3.2 Gen 1, USB-A 2.0 и 3,5-мм аудиогнездо спереди, а также два разъема 3,5 мм, два USB-A 10 Гбит/с, порт Ethernet 2.5G, один разъем USB-C и два USB-A 2.0 сзади. ПК обойдется на китайском рынке в эквивалент 1620 и 1895 долларов в зависимости от вариант видеокарты.

