Представлен мини-ПК Minisforum G1 c графикой GeForce RTX 5060

Компания Minisforum пополнила ассортимент компактных компьютеров моделями G1 и G1 Pro, которые могут похвастаться дискретным графическим адаптером NVIDIA GeForce RTX 5060. Новинки также оснастили 16-ядерными процессорами AMD Ryzen 9 8940HX и Ryzen 9 8945HX, двумя слотами для оперативной памяти, двумя слотами для твердотельных накопителей, корпусом с размерами 216:315:57 мм с вертикальной ориентацией, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3, портом RJ45, тремя интерфейсами USB 3.2, двумя USB-C, двумя HDMI 2.1 и двумя DisplayPort, а также расположенным внутри 350-Вт блоком питания. Цены на конфигурации и дата начала продаж ПК будут объявлены позже.