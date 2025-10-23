Представлен мини-ПК Minisforum G1 c графикой GeForce RTX 5060

Компания Minisforum пополнила ассортимент компактных компьютеров моделями G1 и G1 Pro, которые могут похвастаться дискретным графическим адаптером NVIDIA GeForce RTX 5060. Новинки также оснастили 16-ядерными процессорами AMD Ryzen 9 8940HX и Ryzen 9 8945HX, двумя слотами для оперативной памяти, двумя слотами для твердотельных накопителей, корпусом с размерами 216:315:57 мм с вертикальной ориентацией, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3, портом RJ45, тремя интерфейсами USB 3.2, двумя USB-C, двумя HDMI 2.1 и двумя DisplayPort, а также расположенным внутри 350-Вт блоком питания. Цены на конфигурации и дата начала продаж ПК будут объявлены позже.

Представлен мощный мини-ПК ASUS NUC 15 Performance…
Компания ASUS пополнила ассортимент компактных ПК моделью NUC 15 Performance, которая заключена в 3-литро…
Представлен мини-ПК ASUS ExpertCenter PN54-S1…
Компания ASUS пополнила ассортимент компактных ПК бизнес-моделью ExpertCenter PN54-S1, которая основана н…
Обзор Thermaltake TR100. Компактный корпус SFF под игры и ра…
Игровые сборки и рабочие станции на материнских платах mini-ITX не уступают по уровню быстродействия и ст…
Представлены игровые корпуса GAMEMAX F36 mATX и F46 ATX…
GAMEMAX объявляет о старте продаж игровых корпусов F36 mATX и F46 ATX, предназначенных для системных плат…
Eurocase M9 Max обзор, тесты и сборка корпуса с пятью вентил…
Сегодня соберем систему и детально протестируем игровой корпус Eurocase M9 Max с пятью 120 мм вентилятора…
GameMax F36 обзор, тесты и сборка компактного корпуса…
Корпус GameMax F36 подходит для игровой сборки системы на материнской плате mATX, включая те, что идут с …
Компактный ПК Corsair AI Workstation 300 на Ryzen AI Max 385…
Компания Corsair объявила о выпуске компактного настольного ПК AI Workstation 300, который базируется на …
Представлен ПК Acer Predator Orion 7000 с GeForce RTX 5090…
Компания Acer пополнила ассортимент игровых ПК моделью Predator Orion 7000, которая базируется на 24-ядер…
XPG LANDER 300 обзор, тесты и сборка стильного корпусаXPG LANDER 300 обзор, тесты и сборка стильного корпуса
Компактный корпус с пятью вентиляторами. XPG INVADER X Mini обзор, тесты, сборкаКомпактный корпус с пятью вентиляторами. XPG INVADER X Mini обзор, тесты, сборка
GameMAX F46 обзор, тесты и сборка корпусаGameMAX F46 обзор, тесты и сборка корпуса
Корпус для рабочей станции. Formula V Line TimberLine T1 обзор и тестыКорпус для рабочей станции. Formula V Line TimberLine T1 обзор и тесты
Компактный корпус mini Tower. Обзор FORMULA SFF T11Компактный корпус mini Tower. Обзор FORMULA SFF T11
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor