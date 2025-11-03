Представлен мини-ПК в дизайне Apple Mac Pro

Если вам нравится дизайн корпуса Apple Mac Pro, то вам наверняка приглянется и новый ORICO Omini Pro — мини-ПК, вдохновлённый тем самым «тёрочным» корпусом, но с современным процессором AMD на архитектуре Zen 4. Модель повторяет фирменный облик Mac Pro 2019 года с тем же серебристым алюминиевым корпусом, изготовленным методом CNC-фрезеровки, пескоструйной обработки и анодирования. Лицевая панель имеет характерные круглые отверстия для вентиляции, а сверху и снизу расположены ручки и ножки, как у оригинала. Вместо логотипа Apple — скромная надпись ORICO. При габаритах 139х61х185 мм корпус остаётся компактным, но внутри скрывает довольно мощное железо — процессор Ryzen 7 8845HS.

Этот восьмиядерный шестнадцатипоточный чип с частотой от 3,8 до 5,1 ГГц базируется на архитектуре Zen 4 и оснащён встроенной графикой Radeon 780M на базе RDNA 3. Пусть он и уступает новым решениям вроде Strix Point на Zen 5, производительности достаточно для большинства повседневных задач и даже игр на низких и средних настройках. Из интерфейсов доступны Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, два порта LAN по 2,5 Гбит/сек и два порта USB4 Type-C с высокой пропускной способностью. Питание обеспечивает 120-ваттный блок на основе нитрида галлия, чего вполне достаточно для конфигурации без дискретной видеокарты. Правда, всегда существует вероятность того, что Apple подаст в суд на производителя данного корпуса, так как визуальная схожесть сразу бросается в глаза и это может быть нарушением авторских прав.