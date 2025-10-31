Представлен мини-ПК Sapphire Edge AI на Ryzen AI 300

Компания Sapphire пополнила ассортимент мини-ПК моделью Edge AI, которая заключена в корпус с габаритами 117:111:30 мм. Новинку оснастили чипами AMD Ryzen AI 300 от 6-ядерного Ryzen AI 340, AI 350 и до 12-ядерного AI 370 с тактовой частотой до 5,1 ГГц и довольно производительной встроенной графикой Radeon 890M, соответствием требования категории Copilot+ PC, до 96 ГБ оперативной памяти, двумя слотами для твердотельных накопителей, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.2, двумя интерфейсами HDMI, тремя портами USB 3.2 Gen 2, одним разъемом USB 2.0 и двумя USB4, а также портом RJ45. Цены на конфигурации и дата начала продаж компьютера пока не раскрываются.

