Представлены мини-ПК Orico OminiPro на Ryzen 7 8845HS

Компания Orico пополнила ассортимент мини-ПК моделью OminiPro, которая очень похожа на Apple Mac Pro своим решётчатым дизайном. Новинку оснастили 8-ядерным 16-поточным процессором AMD Ryzen 7 8845HS семейства Hawk Point с тактовой частотой до 5,1 ГГц и встроенным графическим адаптером Radeon 780M с 768 потоковыми процессорами, двумя разъемами USB4 для подключения внешней видеокарты, интерфейсами HDMI 2.1 и DisplayPort 1.4, двумя портами 2,5 Gigabit Ethernet, четырьмя разъемами USB-A, дверцей на передней панели, комплектным 120-Вт зарядным устройством GaN, корпусом с размерами 139:61:185 мм, поддержкой беспроводной связи Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2, до 256 ГБ оперативной памяти DDR5 и твердотельного накопителя с интерфейсом PCIe 4.0 вместимостью до 8 ТБ. Цена ПК без «оперативки» и SSD составляет 435 долларов.