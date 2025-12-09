Представлен 540-Гц монитор LG UltraGear OLED GX7 27GX790B-B

Компания LG пополнила ассортимент игровых мониторов моделью UltraGear OLED GX7 27GX790B-B, которая основана на 26,5-дюймовой OLED-матрице четвёртого поколения Primary RGB Tandem OLED с разрешением QHD. Новинка также характеризуется пиковой яркостью 1500 нит, четырёхслойной структурой RGB-светодиодов, режимом с разрешением QHD и кадровой частотой 540 Гц или Full HD с частотой обновления 720 Гц, временем отклика 0,02 мс GtG, статической контрастностью 1500000:1, 99,5% покрытием цветовой палитры DCI-P3, сертификациями VESA DisplayHDR True Black 500 и ClearMR 21000, покрытием AGLR (Anti-Glare Low Reflection), сертификацией UL Verified Eye Comfort, поддержкой AMD FreeSync Premium Pro и совместимостью с NVIDIA G-Sync, одним интерфейсом DisplayPort 2.1 и двумя HDMI 2.1, разъемом USB-C с поддержкой DP Alt Mode и USB 3.0, подставкой с регулировкой высоты, наклона, поворота и разворота в портретный режим. Цена и дата начала продаж будут объявлены позже.