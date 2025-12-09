Представлен 540-Гц монитор LG UltraGear OLED GX7 27GX790B-B

Компания LG пополнила ассортимент игровых мониторов моделью UltraGear OLED GX7 27GX790B-B, которая основана на 26,5-дюймовой OLED-матрице четвёртого поколения Primary RGB Tandem OLED с разрешением QHD. Новинка также характеризуется пиковой яркостью 1500 нит, четырёхслойной структурой RGB-светодиодов, режимом с разрешением QHD и кадровой частотой 540 Гц или Full HD с частотой обновления 720 Гц, временем отклика 0,02 мс GtG, статической контрастностью 1500000:1, 99,5% покрытием цветовой палитры DCI-P3, сертификациями VESA DisplayHDR True Black 500 и ClearMR 21000, покрытием AGLR (Anti-Glare Low Reflection), сертификацией UL Verified Eye Comfort, поддержкой AMD FreeSync Premium Pro и совместимостью с NVIDIA G-Sync, одним интерфейсом DisplayPort 2.1 и двумя HDMI 2.1, разъемом USB-C с поддержкой DP Alt Mode и USB 3.0, подставкой с регулировкой высоты, наклона, поворота и разворота в портретный режим. Цена и дата начала продаж будут объявлены позже.

Представлен мини-ПК ASUS ExpertCenter PN54-S1…
Компания ASUS пополнила ассортимент компактных ПК бизнес-моделью ExpertCenter PN54-S1, которая основана н…
Представлены мини-ПК Orico OminiPro на Ryzen 7 8845HS…
Компания Orico пополнила ассортимент мини-ПК моделью OminiPro, которая очень похожа на Apple Mac Pro свои…
Представлен корпус GAMEMAX BLADE CONCEPT…
GAMEMAX анонсирует старт продаж игрового корпуса BLADE CONCEPT. Это флагманская основа для сборки ПК с но…
GameMax F36 обзор, тесты и сборка компактного корпуса…
Корпус GameMax F36 подходит для игровой сборки системы на материнской плате mATX, включая те, что идут с …
Представлен ПК-корпус в форме куба Chieftec The Cube…
Компания Chieftec пополнила ассортимент компьютерных корпусов премиальной моделью The Cube, который получ…
Представлен мини-ПК Minisforum G1 c графикой GeForce RTX 506…
Компания Minisforum пополнила ассортимент компактных компьютеров моделями G1 и G1 Pro, которые могут похв…
Представлен обновленный ПК Dell Area-51 на Ryzen X3D…
Принадлежащий компании Dell бренд Alienware представил обновленную модель игрового ПК Area-51, которая ос…
Представлен модульный корпус Cooler Master MasterFrame 400 M…
Компания Cooler Master пополнила ассортимент компактных модульных корпусов моделью MasterFrame 400 Mesh, …
Thermaltake View 170 TG ARGB обзор, тесты и сборка корпусаThermaltake View 170 TG ARGB обзор, тесты и сборка корпуса
Ocypus Iota C70 ARGB обзор корпуса, тесты и сборкаOcypus Iota C70 ARGB обзор корпуса, тесты и сборка
XPG LANDER 300 обзор, тесты и сборка стильного корпусаXPG LANDER 300 обзор, тесты и сборка стильного корпуса
Стильный корпус с отделкой под дерево. Formula Timberline T2 обзор и тестыСтильный корпус с отделкой под дерево. Formula Timberline T2 обзор и тесты
Корпус для рабочей станции. Formula V Line TimberLine T1 обзор и тестыКорпус для рабочей станции. Formula V Line TimberLine T1 обзор и тесты
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor