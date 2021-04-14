Игровой десктоп Corsair One i200 оценен в $3600

Компания Corsair пополнила ассортимент игровых ПК моделью One i200, которая появится в продаже по цене в 3600 долларов. Новинка характеризуется 8-ядерным 16-поточным процессором Intel Core i7-11700K поколения Rocket Lake с тактовой частотой от 3,6 ГГц до 5,0 ГГц, системной платой типоразмера Mini-ITX на базе системной логики Z490, 32 ГБ оперативной памяти DDR4-3200, видеокартой NVIDIA GeForce RTX 3080, 2,5-дюймовым жёстким диском ёмкостью 2 ТБ и твердотельным модулем M.2 NVMe вместимостью 1 ТБ, модулями Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.1, корпусом с размерами 200:172,5:380 мм, двумя разъемами USB Type-A, одним USB Type-C и комбинированным аудиогнездом спереди, а также интерфейсами Thunderbolt 3, USB, Ethernet, DisplayPort и HDMI сзади. В качестве операционной системы здесь используется Windows 10 Home.

Комментарии и отзывы Corsair One i200
Новости:
Игровой ПК Corsair Vengeance i7200 оценен в $4900

Компания Corsair представила игровой ПК Vengeance i7200 нового поколения, который будет стоить 4900 долла...
В продажу поступил корпус Deepcool MATREXX 40 3FS mATX

Бренд Deepcool представил компьютерный корпус MATREXX 40 3FS mATX. Корпус выполнен полностью в черном исп...
Корпус Xigmatek Aquarius S выполнен из стекла и стали

Компания Xigmatek представила ПК-корпус Aquarius S, который ориентирован на создание игровой системы. Нов...
Представлен ПК-корпус Cougar MX670 RGB

Компания Cougar пополнила ассортимент компьютерных корпусов моделью MX670 RGB формата Mid Tower, которая ...
Представлен компактный ПК-корпус Xigmatek Aero 2F

Компания Xigmatek пополнила ассортимент компьютерных корпусов моделями Aero 2F и Aero Arctic 2F, которые ...
Обзор AORUS WATERFORCE X 280. Жидкостное охлаждение c LCD-дисплеем и креплением Intel LGA 1700Обзор AORUS WATERFORCE X 280. Жидкостное охлаждение c LCD-дисплеем и креплением Intel LGA 1700
Обзор Microsoft Bluetooth Ergonomic Mouse. Беспроводная мышка для работыОбзор Microsoft Bluetooth Ergonomic Mouse. Беспроводная мышка для работы
Обзор Yeelight Smart LED Bulb 1SE. Умная RGB-лампочка с АлисойОбзор Yeelight Smart LED Bulb 1SE. Умная RGB-лампочка с Алисой
Обзор Monster Hunter: Rise. Уверенная заявка на игру годаОбзор Monster Hunter: Rise. Уверенная заявка на игру года
Обзор Xiaomi Lydsto R1 (HD-STYTJ-W03). Робот-пылесос с самоочисткойОбзор Xiaomi Lydsto R1 (HD-STYTJ-W03). Робот-пылесос с самоочисткой
Флагман Oppo Find X3 Pro показали на кач...
Флагман Oppo Find X3 Pro показали на качВ сети появилась первая качественная фотография смартфона Oppo Find X3 Pro, главной особенностью которого...
Moto E7 Power был замечен с Helio P22...
Moto E7 Power был замечен с Helio P22Ожидается, что в ближайшие дни компания Motorola, принадлежащая Lenovo, выпустит смартфон Moto E7 Power. ...
Консоль Sony PlayStation 5 продана в кол...
Консоль Sony PlayStation 5 продана в колSony опубликовала отчет о доходах, где проскочила информация в которой говорится, что за прошлый год с мо...
ZTE Axon 20 5G с подэкранной камерой про...
ZTE Axon 20 5G с подэкранной камерой проЛаборатория DxOMark наконец-то добралась до теста фронтальной камеры смартфона ZTE Axon 20 5G, который ст...
BOE будет выпускать дисплеи для Samsung ...
BOE будет выпускать дисплеи для Samsung По слухам, ведущий китайский производитель дисплеев BOE получил одобрение от Samsung Electronics на поста...
Redmi Note 10 Pro вышел в России за 29 т...
Redmi Note 10 Pro вышел в России за 29 тКомпания Xiaomi дала старт российским продажам смартфона Redmi Note 10 Pro, который оценен в 28 990 рубле...
Sony Xperia 10 III получил OLED-дисплей ...
Sony Xperia 10 III получил OLED-дисплей Помимо двух флагманских смартфонов сегодня компания Sony представила и более доступную модель Xperia 10 I...
Moto G100 официально представили...
Moto G100 официально представилиВ прошлом году Motorola пообещала своим поклонникам телефон Moto G с чипсетом серии Snapdragon 800, а сег...
XMG представила игровые ноутбуки с графи...
XMG представила игровые ноутбуки с графиXMG представила игровые ноутбуки XMG CORE 15 и CORE 17 с новым дисплеем и графикой RTX 3060. ...
Представлен флагманский смартфон Sony Xp...
Представлен флагманский смартфон Sony XpКомпания Sony пополнила ассортимент флагманских смартфонов моделью Xperia 1 III, которая станет доступна ...
iQOO Neo5 предварительно анонсировали...
iQOO Neo5 предварительно анонсировалиКомпания iQOO уже подтвердила, что официально представит iQOO Neo5 в Китае 16 марта. Более того, в преддв...
Планшет Samsung с MediaTek Helio P22T по...
Планшет Samsung с MediaTek Helio P22T поКомпания Samsung готовится выпустить свои первые планшеты в 2021 году, так как новинка была замечена в ба...
Обзор PRESTIGIO MUZE 3231 4G. 10-дюймовый планшет для учебы и удаленкиОбзор PRESTIGIO MUZE 3231 4G. 10-дюймовый планшет для учебы и удаленки
Обзор ONYX BOOX Viking. Ридер с алюминиево-магниевым корпусомОбзор ONYX BOOX Viking. Ридер с алюминиево-магниевым корпусом
Обзор HIPER Retro S. Недорогая портативная колонка в стиле ретроОбзор HIPER Retro S. Недорогая портативная колонка в стиле ретро
Обзор Polaris PCM 2020. Универсальная кофемашина для Nespresso, Dolce Gusto и молотого кофеОбзор Polaris PCM 2020. Универсальная кофемашина для Nespresso, Dolce Gusto и молотого кофе
Обзор A4TECH Bloody M30. Игровые TWS-наушникиОбзор A4TECH Bloody M30. Игровые TWS-наушники
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2021 © MegaObzor