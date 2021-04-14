Игровой десктоп Corsair One i200 оценен в $3600

Компания Corsair пополнила ассортимент игровых ПК моделью One i200, которая появится в продаже по цене в 3600 долларов. Новинка характеризуется 8-ядерным 16-поточным процессором Intel Core i7-11700K поколения Rocket Lake с тактовой частотой от 3,6 ГГц до 5,0 ГГц, системной платой типоразмера Mini-ITX на базе системной логики Z490, 32 ГБ оперативной памяти DDR4-3200, видеокартой NVIDIA GeForce RTX 3080, 2,5-дюймовым жёстким диском ёмкостью 2 ТБ и твердотельным модулем M.2 NVMe вместимостью 1 ТБ, модулями Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.1, корпусом с размерами 200:172,5:380 мм, двумя разъемами USB Type-A, одним USB Type-C и комбинированным аудиогнездом спереди, а также интерфейсами Thunderbolt 3, USB, Ethernet, DisplayPort и HDMI сзади. В качестве операционной системы здесь используется Windows 10 Home.