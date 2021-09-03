Игровой изогнутый монитор Predator X34S выходит на российский рынок

Компания объявила о выпуске на российский рынок нового изогнутого монитора Predator X34S.

Дизайн

34-дюймовый экран Predator X34S выглядит внушительно и сразу же привлекает к себе взгляд пользователя. Это связано не только с габаритами, но и с безрамочной конструкцией экрана ZeroFrame, его изогнутой конструкцией с курватурой 1900R и с минималистичной стойкой монитора. Несмотря на свой стильный и необычный вид, стойка отлично справляется с обеспечением максимального комфорта для пользователя. Она поддерживает полный набор настроек, включая изменение высоты экрана над столом, его наклон и поворот.

Для дополнительного удобства на корпусе монитора размещены крюк для гарнитуры и USB-хаб с 4 разъёмами для подключения внешних устройств, а любители чистого рабочего стола без кабелей наверняка обрадуются наличию встроенных 7-ваттных динамиков. К системе X34S подключается при помощи 3 разъёмов HDMI или порта DisplayPort.

Качество и производительность

Помимо своих габаритов, экран Predator X34S может похвастаться высокой детализацией и отличной производительностью. Новинка получила изогнутый IPS-экран с разрешением Ultra Wide QHD (3440 х 1440 пикселей) и соотношением сторон 21:9. Огромное рабочее пространство даёт возможность запускать сразу несколько приложений и размещать их рядом друг с другом. При этом современная матрица обеспечивает широкие углы обзора в 178 градусов по вертикали и горизонтали, а курватура в 1900R помогает видеть весь необходимый контент боковым зрением, без необходимости постоянно переводить взгляд с одного элемента на другой.

Монитор прошёл точную заводскую калибровку с Delta E<2, чтобы добиться максимально естественного отображения всех цветов и оттенков с 98-процентным охватом пространства DCI-P3. А поддержка технологии HDR400 помогает обеспечить более высокую максимальную яркость и расширить динамический диапазон, чтобы даже в самых тёмных или ярко освещённых элементах картинки всегда сохранялись мелкие детали.

Функции и технологии

Геймерские мониторы известны в первую очередь высокой производительностью, и здесь Predator X34S показывает себя с самой лучшей стороны. Частота обновления до 180 Гц, время отклика до 0,5 мс в режиме разгона и технология NVIDIA ULMB (Ultra Low Motion Blur) позволяют избавиться от шлейфов за быстро движущимися объектами, G-SYNC помогает сделать смену кадров максимально плавной, а за максимальную отзывчивость управления отвечает современная технология NVIDIA Reflex Latency Analyzer, поволяющая отслеживать задержку системы, что крайне важно в профессиональном киберспорте.

Удобство настройки и забота о зрение

В Predator X34S легко получить доступ ко всем основным функциям управления изображения. Для этого достаточно просто активировать виджет Acer Display Widget нажатием одной выделенной кнопки на корпусе. Помимо смены настроек и профилей виджет позволяет быстро включать игровые функции, например, Dark/Black Boost, которая повышает яркость наиболее затемнённых участков изображения, чтобы пользователь смог найти игровые секреты или притаившихся соперников.

Acer Predator X34S оборудован набором сенсоров для оптимизации качества изображения в зависимости от контента и внешних условий, включая LightSense и ColorSense. А технологии Acer VisionCare (BluelightShield, Flicker-Less, Low Dimming и Comfyview) помогут снизить усталость глаз у геймеров, которые любят просиживать за компьютером долгие часы.

Цена и доступность

Монитор Predator X34Sbmiiiphzx уже появился в продаже в России. Рекомендованная розничная цена новинки стартует 109 990 рублей.
Комментарии и отзывы Acer Predator X34S
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