Игровой изогнутый монитор Predator X34S выходит на российский рынок

Компания объявила о выпуске на российский рынок нового изогнутого монитора Predator X34S.

Дизайн

34-дюймовый экран Predator X34S выглядит внушительно и сразу же привлекает к себе взгляд пользователя. Это связано не только с габаритами, но и с безрамочной конструкцией экрана ZeroFrame, его изогнутой конструкцией с курватурой 1900R и с минималистичной стойкой монитора. Несмотря на свой стильный и необычный вид, стойка отлично справляется с обеспечением максимального комфорта для пользователя. Она поддерживает полный набор настроек, включая изменение высоты экрана над столом, его наклон и поворот.

Для дополнительного удобства на корпусе монитора размещены крюк для гарнитуры и USB-хаб с 4 разъёмами для подключения внешних устройств, а любители чистого рабочего стола без кабелей наверняка обрадуются наличию встроенных 7-ваттных динамиков. К системе X34S подключается при помощи 3 разъёмов HDMI или порта DisplayPort.

Качество и производительность

Помимо своих габаритов, экран Predator X34S может похвастаться высокой детализацией и отличной производительностью. Новинка получила изогнутый IPS-экран с разрешением Ultra Wide QHD (3440 х 1440 пикселей) и соотношением сторон 21:9. Огромное рабочее пространство даёт возможность запускать сразу несколько приложений и размещать их рядом друг с другом. При этом современная матрица обеспечивает широкие углы обзора в 178 градусов по вертикали и горизонтали, а курватура в 1900R помогает видеть весь необходимый контент боковым зрением, без необходимости постоянно переводить взгляд с одного элемента на другой.

Монитор прошёл точную заводскую калибровку с Delta E<2, чтобы добиться максимально естественного отображения всех цветов и оттенков с 98-процентным охватом пространства DCI-P3. А поддержка технологии HDR400 помогает обеспечить более высокую максимальную яркость и расширить динамический диапазон, чтобы даже в самых тёмных или ярко освещённых элементах картинки всегда сохранялись мелкие детали.

Функции и технологии

Удобство настройки и забота о зрение

Геймерские мониторы известны в первую очередь высокой производительностью, и здесь Predator X34S показывает себя с самой лучшей стороны. Частота обновления до 180 Гц, время отклика до 0,5 мс в режиме разгона и технология NVIDIA ULMB (Ultra Low Motion Blur) позволяют избавиться от шлейфов за быстро движущимися объектами, G-SYNC помогает сделать смену кадров максимально плавной, а за максимальную отзывчивость управления отвечает современная технология NVIDIA Reflex Latency Analyzer, поволяющая отслеживать задержку системы, что крайне важно в профессиональном киберспорте.В Predator X34S легко получить доступ ко всем основным функциям управления изображения. Для этого достаточно просто активировать виджет Acer Display Widget нажатием одной выделенной кнопки на корпусе. Помимо смены настроек и профилей виджет позволяет быстро включать игровые функции, например, Dark/Black Boost, которая повышает яркость наиболее затемнённых участков изображения, чтобы пользователь смог найти игровые секреты или притаившихся соперников.

Цена и доступность

Acer Predator X34S оборудован набором сенсоров для оптимизации качества изображения в зависимости от контента и внешних условий, включая LightSense и ColorSense. А технологии Acer VisionCare (BluelightShield, Flicker-Less, Low Dimming и Comfyview) помогут снизить усталость глаз у геймеров, которые любят просиживать за компьютером долгие часы.Монитор Predator X34Sbmiiiphzx уже появился в продаже в России. Рекомендованная розничная цена новинки стартует 109 990 рублей.