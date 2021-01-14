Игровой лэптоп ROG Zephyrus G15 получил свежую начинку

На выставке CES 2021 компания представила множество ноутбуков нового поколения, среди которых замечен игровой лэптоп ROG Zephyrus G15.

Zephyrus G15 оснащен 15,6 дюймовым экраном с IPS панелью. Варианты дисплея включают разрешение 1080p с частотой 144 Гц или 1440p с 165 Гц.

Игровую производительность обеспечивает новейший процессор AMD Ryzen 9 5900HS и графика RTX 3080. На борту будет доступно до 32 ГБ ОЗУ DDR4, накопитель NVMe емкостью 1 ТБ.

ASUS ROG Zephyrus G15 имеет множество разъемов для подключения: два USB 3.2 Type-C с зарядкой 100 Вт, два порта USB 3.2, DisplayPort 1.4 и HDMI 2.0b, 3,5 мм аудиоразъем, порт RJ45. Игровой лэптоп обеспечивает беспроводную связь Wi-Fi 6 с поддержкой устройств BT 5.0.

ROG Zephyrus G15 оснащен тремя микрофона и шестью динамиками. Компания увеличила размер сенсорной панели на 20% по сравнению с прошлогодней версией. Емкость аккумулятора также была увеличена на 90 Втч, автономность устройства составляет около 10 часов.

ROG Zephyrus G15 будет доступен в двух цветах: Eclipse Grey и Moonlight White. Дата релиза не объявлена.
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