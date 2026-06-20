Представлен крошечный ПК Lenovo AI Host Mini

Компания Lenovo выпустила на дебютный китайский рынок мини-ПК AI Host Mini, который получил корпус с размерами 100:100:48,65 мм, объемом 0,48 литра и массой 373 грамма. Новинка основана на 6-нанометровой однокристальной системе Cixin P1 CD8180 с 12 ядрами Armv9.2, 10-ядерным графическим адаптером Immortalis-G720 (10 ядер) и нейропроцессором, которые дают в сумме 45 TOPS ИИ-производительности.

ПК также оснащается 8 ГБ ОЗУ LPDDR5-6000, твердотельным накопителем вместимостью 256 ГБ, фирменной платформой Tianxi Claw для запуска локальных ИИ-функций, активацией системы через QR-коду, поддержкой 20 встроенных ИИ-инструментов, магазином с 8000 дополнительными модулями, двумя портами USB 3.2 Type-A, двумя полнофункциональными разъемами USB-C, двумя интерфейсами USB 2.0 и одним DisplayPort 1.4, по разъемом HDMI 1.4 и 2.5-гигабитным портом Ethernet, а также поддержкой Ubuntu и режима разработчика. Цена компьютера составляет эквивалент 445 долларов.
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