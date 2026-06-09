Представлен бюджетный мини-ПК Dell Pro Micro E

Компания Dell пополнила ассортимент компактных ПК моделью Pro Micro E, которая базируется на 6-ядерном 12-поточном мобильном процессоре AMD Ryzen 5 150 с тактовой частотой до 4,55 ГГц и графическим адаптером Radeon 660M. Новинку также оснастили 8 ГБ оперативной памяти, твердотельным накопителем M.2 вместимостью 512 ГБ, корпусом объемом 1,2 литра, одним интерфейсом USB-A 3.2 и одним портом USB-C 3.2 спереди, одним разъемом Ethernet RJ45, двумя портами USB-A 2.0, два интерфейсами USB-A 3.2, одним разъемом HDMI 2.1 и одним портом DisplayPort 1.4a на задней панели. Цена компьютера на дебютном китайском рынке составила эквивалент 630 долларов.