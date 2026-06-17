Игровой мини-ПК ASUS ROG NUC 2026 оценили в 4430 долларов

Компания ASUS открыла в Китае прием предзаказов на игровой мини-ПК ROG NUC 2026, который доступен в черной и белой расцветках корпуса. Новинку оснастили 24-ядерным процессором Intel Core Ultra 9 290HX Plus с тактовой частотой до 5,5 ГГц, графическим адаптером NVIDIA RTX 5080 с 16 ГБ памяти GDDR7 и поддержкой технологии DLSS 4.5, 32 ГБ оперативной памяти стандарта DDR5-5600 с поддержкой расширения до 96 ГБ, накопителем NVMe SSD PCIe 4.0/5.0 до 8 ТБ в двух слотах M.2, корпусом объемом 3 литра, габаритами 282,4:187,7:56,5 мм и массой 3,12 кг, системой охлаждения Glacier Cooling Architecture с тремя вентиляторами и двумя испарительными камерами для удержания стабильной мощности в 300 Вт, портами Thunderbolt 4, HDMI 2.1 и DisplayPort 2.1, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4, а также подсветкой Aura Sync. Конфигурация с 1 ТБ памяти оценена в эквивалент 4430 долларов, а с 2 ТБ – 4650 долларов.

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