Настольный ПК Lenovo Legion Blade 7000K оценили в 1550 долларов

Компания Lenovo объявила о выпуске обновленной версии настольного ПК Legion Blade 7000K, который основан на мобильном 14-ядерном процессоре Intel Core i7-13650HX с тактовой частотой до 4,9 ГГц. Новинка также характеризуется дискретным графическим адаптером NVIDIA RTX 5060, который рассчитан на игру в разрешении 1080p и 1440p, 24 ГБ оперативной памяти стандарта DDR5 с частотой 5600 МГц, твердотельным накопителем с интерфейсом PCIe 4.0 вместимостью 1 ТБ, корпусом Legion с сетчатой передней панелью для эффективного охлаждения, ARGB-подсветкой и боковой стенкой из закаленного стекла. Компьютер уже появился в китайской продаже по акционной цене в 1480 долларов, а позже он будет стоить 1550 долларов. Дата глобального релиза пока не раскрывается.