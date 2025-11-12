Игровой мини-ПК Thunderobot MIX G2 оценили в 2105 долларов

Компания Thunderobot пополнила ассортимент компактных геймерских ПК моделью MIX G2, которая получила корпус объемом 3,2 литра. Новинка характеризуется 24-ядерным процессором Intel Core Ultra 9 275HX или 20-ядерным Core Ultra 7 255HX, графическими адаптерами NVIDIA GeForce RTX 5090, RTX 5080 или RTX 5070 Ti, 32 или 64 ГБ ОЗУ DDR5, твердотельным накопителем вместимостью 1 ТБ, системой охлаждения с двумя вентиляторами, корпусом с габаритами 332:212:45 мм, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3, интерфейсами USB-A, Type-C и аудиогнездом спереди, портом Ethernet RJ-45, разъемами USB-A 10 Гбит/с, HDMI 2.1 и интерфейсом Thunderbolt 5 сзади. Компьютер оценен на дебютном китайском рынке в эквивалент 2105, 2670 и 3790 долларов в зависимости от конфигурации.