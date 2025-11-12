Игровой мини-ПК Thunderobot MIX G2 оценили в 2105 долларов

Компания Thunderobot пополнила ассортимент компактных геймерских ПК моделью MIX G2, которая получила корпус объемом 3,2 литра. Новинка характеризуется 24-ядерным процессором Intel Core Ultra 9 275HX или 20-ядерным Core Ultra 7 255HX, графическими адаптерами NVIDIA GeForce RTX 5090, RTX 5080 или RTX 5070 Ti, 32 или 64 ГБ ОЗУ DDR5, твердотельным накопителем вместимостью 1 ТБ, системой охлаждения с двумя вентиляторами, корпусом с габаритами 332:212:45 мм, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3, интерфейсами USB-A, Type-C и аудиогнездом спереди, портом Ethernet RJ-45, разъемами USB-A 10 Гбит/с, HDMI 2.1 и интерфейсом Thunderbolt 5 сзади. Компьютер оценен на дебютном китайском рынке в эквивалент 2105, 2670 и 3790 долларов в зависимости от конфигурации.

GameMAX F46 обзор, тесты и сборка корпуса…
Корпус GameMAX F46, изучаемый сегодня, выполнен в форм-факторе Mid-Tower и рассчитан на сборку игровой ил…
Мини-ПК Beelink EQi13 Pro получил процессор Core i7-13620H…
Компания Beelink пополнила ассортимент компактных ПК моделью EQi13 Pro, которая основана на чипах Intel C…
Представлен мини-ПК Topfeel DeskOne T2 на Ryzen AI 9…
Компания Topfeel пополнила ассортимент компактных ПК моделью DeskOne T2, которая получила корпус из алюми…
Представлен мини-ПК MSI Cubi 5 1M…
Компания MSI пополнила ассортимент компактных ПК моделью Cubi 5 1M, которая основана на чипах Intel вплот…
GameMax F36 обзор, тесты и сборка компактного корпуса…
Корпус GameMax F36 подходит для игровой сборки системы на материнской плате mATX, включая те, что идут с …
Представлен ПК-корпус Cooler Master Qube 540…
Компания Cooler Master пополнила ассортимент компьютерных корпусов моделью Qube 540, главной особенностью…
Мощный мини-ПК Beelink GTR9 Pro оценили в 1800 долларов…
Компания Beelink пополнила ассортимент мини-ПК производительной моделью GTR9 Pro, которая основана на 16-…
Обзор Thermaltake TR100. Компактный корпус SFF под игры и ра…
Игровые сборки и рабочие станции на материнских платах mini-ITX не уступают по уровню быстродействия и ст…
Ocypus Iota C70 ARGB обзор корпуса, тесты и сборкаOcypus Iota C70 ARGB обзор корпуса, тесты и сборка
Eurocase M9 Max обзор, тесты и сборка корпуса с пятью вентиляторамиEurocase M9 Max обзор, тесты и сборка корпуса с пятью вентиляторами
Компактный корпус с пятью вентиляторами. XPG INVADER X Mini обзор, тесты, сборкаКомпактный корпус с пятью вентиляторами. XPG INVADER X Mini обзор, тесты, сборка
AZZA TIARA обзор, тесты и сборка корпусаAZZA TIARA обзор, тесты и сборка корпуса
Обзор Thermaltake TR100. Компактный корпус SFF под игры и работуОбзор Thermaltake TR100. Компактный корпус SFF под игры и работу
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor