Представлен обновленный ПК Dell Area-51 на Ryzen X3D

Принадлежащий компании Dell бренд Alienware представил обновленную модель игрового ПК Area-51, которая основана на мощнейших процессорах Ryzen X3D. Новинка оснащается 8-ядерным Ryzen 7 9800X3D или 16-ядерным Ryzen 9 9950X3D, дискретной видеокартой NVIDIA GeForce RTX 5080 или RTX 5090, 64 ГБ оперативной памяти, твердотельным накопителем вместимостью 2 ТБ или 4 ТБ, блоком питания на 850 или 1500 Вт, жидкостной системой охлаждения и крупным корпусом. Конфигурация с Ryzen 7 9800X3D и RTX 5080 оценена в 4350 долларов, а вариант с Ryzen 9 9950X3D и RTX 5090 будет стоить 6150 долларов. Дата начала продаж компьютера пока не раскрывается.

