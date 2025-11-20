Представлен 160-Гц монитор Skyworth G32U Max

Компания Skyworth пополнила ассортимент игровых мониторов моделью G32U Max, которая основана на 31,5-дюймовой панели Fast IPS с разрешением 3840:2160 точек (формат 4K). Новинка также характеризуется технологией подсветки QD Mini LED с 1152 участками подсветки, кадровой частотой 160 Гц, пиковой яркостью 2000 нит в HDR-режиме, сертификацией VESA DisplayHDR 1400, временем отклика GtG 1 мс, глубиной цвета 10 бит, 99% покрытием цветовой палитры DCI-P3 и 99% Adobe RGB, точностью цветопередачи ΔE < 0,9, двумя интерфейсами HDMI 2.1, одним портом DisplayPort 1.4, полнофункциональным разъемом USB-C с 90-Вт зарядкой, портом USB-B и двумя нисходящими USB-A 5 Гбит/с, а также 3,5-мм аудиогнездом. Цена монитора на дебютном китайском рынке составляет эквивалент 560 долларов.

