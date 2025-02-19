Вместительный корпус кубик. THERMALTAKE VIEW 380 TG ARGB обзор, тесты и сборка

Тестируемый сегодня корпус THERMALTAKE VIEW 380 TG ARGB выполнен в формате кубика со стенками из закаленного стекла, соединенных в стык. Это вместительное шасси с гибким подбором компонентов для сборки, включая материнские платы BTF со скрытым подводом кабелей, панорамный обзор на собранную систему, а также сразу четыре 120мм вентилятора с ARGB-подсветкой в заводском комплекте.

Комплектация

Поставляется в коробке из неокрашенного картона со схематичным изображением, пометкой по цветовой версии исполнения и поддерживаемым системам синхронизации подсветки.

Комплект включает пластиковые и нейлоновые стяжки, системный динамик, набор винтов, руководство пользователя и гарантийный талон.

Внешний вид

Представлен в расширенной модельной линейки, которая помимо традиционной пары включает и уникальные, недоступные у конкурентов. При этом производитель предлагает и другие компоненты.

По форме это кубик в котором накопители и блок питания перенесены за стойку материнской платы. Меньше по высоте и шире, отличный вариант под размещение на рабочем столе рядом с монитором.

Две основные стенки у корпуса из прозрачного закаленного стекла. Соединены между собой в стык. Свободный обзор на камеру с собранной системой. При этом в корпусе изначально учтена непроницаемость стекла для воздуха. Правая часть лицевой панели — это зона из вентиляционной решетки с мелкой сеткой.

И вся площадь правой стенки у THERMALTAKE VIEW 380 TG ARGB вентилируемая. Ячейки мелкие, при работе будут задерживать пыль. С заводского сеттинга, через нее холодный воздух нагоняют три вентилятора, установленные на боковую стенку.

Они как и тот что на задней стенке с ARGB-подсветкой. Для синхронизации и управления поддерживаются различные типы экосистем. Подключить можно как по отдельности, так и к одному разъему на материнской плате.

Часть верхней стенки съемная, крепится при помощи двух накатанных винтов. Под ней находится шасси для монтажа радиатора или вентиляторов.

Панель разъемов состоит из двух USB 3.0, USB-C, раздельных аудиоразъемов, кнопки перезагрузки и включения. Они будут доступны при размещении на рабочем столе.

Рамка для фиксации блока питания на задней стенке перемещена за окошко под заглушку для панели портов ввода и вывода материнской платы. Семь заглушек под платы расширения с прижимной планкой.

На основании вдоль всей длины нижней стороны вентиляционная решетка с направляющими под три вентилятора. Установлен противопылевой фильтр с магнитным креплением. Четыре пластиковые ножки с противоскользящими накладками.

Внутренняя часть

Две камеры между собой отделенные стойкой материнской платы. Перед проведением монтажа можно будет снять все стенки, открыв свободный доступ для проведения монтажа. Рассчитан он на монтаж материнской платы до типоразмера ATX. Как отмечали вначале, поддерживаются со скрытым расположением разъемов питания. Топовые видеокарты длиной до 415 мм.

Штатный комплект из четырех TT1225 A1225L12S можно будет дополнить еще шестью вентиляторами. Такие есть в линейке производителя, позволяя собрать общий сеттинг. Габаритные башенные конструкции высотой до 160 мм. Радиаторы жидкостного охлаждения на верхнюю, нижнюю или боковую стенки.

Интересный вариант сборки будет, когда на боковую стенку ставится радиатор жидкостной системы типоразмера 280 мм, а три комплектных 120 мм вентилятора переносятся на нижнюю.

На обратной стороне у корпуса много свободного места под лишнюю длину кабелей, блока питания, накопителей. В нижней части стальная заглушка на которой фиксируется пара 2.5-дюймовых накопителя.

Сборка

В корпусе THERMALTAKE VIEW 380 TG ARGBсобиралась система с видеокартой Gigabyte B850 Gaming X WiFi6E и процессором AMD Ryzen 9900X. Все интерфейсные и питающие прячутся. Система смотрится аккуратно, а с работающей подсветкой еще и эффектно.

С обратной стороны тоже все в порядке. Пластиной с местами под накопители можно будет дополнительно прижать лишнюю длину кабелей.

Тесты

Нагрев при помощи синтетического бенчмарка AIDA64. Проблем с организацией охлаждения в этом корпусе не будет.

Замер уровня шума при работе с офисными приложениями и браузером на расстоянии 20 сантиметров.

Замер при максимальных оборотах.

Итоги

THERMALTAKE VIEW 380 TG ARGB – корпус с выдержанным стилем под игровые системы различного уровня, обеспечивающий эффективный отвод тепла и визуальную привлекательность системы. Четыре добротный комплектных вентилятора, продуманная конструкция, поддержка материнских плат BTF и габаритных видеокарт, защита от пыли.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".