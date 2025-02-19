Вместительный корпус кубик. THERMALTAKE VIEW 380 TG ARGB обзор, тесты и сборка

Тестируемый сегодня корпус THERMALTAKE VIEW 380 TG ARGB выполнен в формате кубика со стенками из закаленного стекла, соединенных в стык. Это вместительное шасси с гибким подбором компонентов для сборки, включая материнские платы BTF со скрытым подводом кабелей, панорамный обзор на собранную систему, а также сразу четыре 120мм вентилятора с ARGB-подсветкой в заводском комплекте.

THERMALTAKE VIEW 380 TG ARGB

Комплектация

Поставляется в коробке из неокрашенного картона со схематичным изображением, пометкой по цветовой версии исполнения и поддерживаемым системам синхронизации подсветки.

THERMALTAKE VIEW 380 TG ARGB

Комплект включает пластиковые и нейлоновые стяжки, системный динамик, набор винтов, руководство пользователя и гарантийный талон.

THERMALTAKE VIEW 380 TG ARGB

Внешний вид

Представлен в расширенной модельной линейки, которая помимо традиционной пары включает и уникальные, недоступные у конкурентов. При этом производитель предлагает и другие компоненты.

THERMALTAKE VIEW 380 TG ARGB

По форме это кубик в котором накопители и блок питания перенесены за стойку материнской платы. Меньше по высоте и шире, отличный вариант под размещение на рабочем столе рядом с монитором.

THERMALTAKE VIEW 380 TG ARGB

Две основные стенки у корпуса из прозрачного закаленного стекла. Соединены между собой в стык. Свободный обзор на камеру с собранной системой. При этом в корпусе изначально учтена непроницаемость стекла для воздуха. Правая часть лицевой панели — это зона из вентиляционной решетки с мелкой сеткой.

THERMALTAKE VIEW 380 TG ARGB

И вся площадь правой стенки у THERMALTAKE VIEW 380 TG ARGB вентилируемая. Ячейки мелкие, при работе будут задерживать пыль. С заводского сеттинга, через нее холодный воздух нагоняют три вентилятора, установленные на боковую стенку.

THERMALTAKE VIEW 380 TG ARGB

Они как и тот что на задней стенке с ARGB-подсветкой. Для синхронизации и управления поддерживаются различные типы экосистем. Подключить можно как по отдельности, так и к одному разъему на материнской плате.

THERMALTAKE VIEW 380 TG ARGB

Часть верхней стенки съемная, крепится при помощи двух накатанных винтов. Под ней находится шасси для монтажа радиатора или вентиляторов.

THERMALTAKE VIEW 380 TG ARGB

Панель разъемов состоит из двух USB 3.0, USB-C, раздельных аудиоразъемов, кнопки перезагрузки и включения. Они будут доступны при размещении на рабочем столе.

THERMALTAKE VIEW 380 TG ARGB

Рамка для фиксации блока питания на задней стенке перемещена за окошко под заглушку для панели портов ввода и вывода материнской платы. Семь заглушек под платы расширения с прижимной планкой.

THERMALTAKE VIEW 380 TG ARGB

На основании вдоль всей длины нижней стороны вентиляционная решетка с направляющими под три вентилятора. Установлен противопылевой фильтр с магнитным креплением. Четыре пластиковые ножки с противоскользящими накладками.

THERMALTAKE VIEW 380 TG ARGB

Внутренняя часть

Две камеры между собой отделенные стойкой материнской платы. Перед проведением монтажа можно будет снять все стенки, открыв свободный доступ для проведения монтажа. Рассчитан он на монтаж материнской платы до типоразмера ATX. Как отмечали вначале, поддерживаются со скрытым расположением разъемов питания. Топовые видеокарты длиной до 415 мм.

THERMALTAKE VIEW 380 TG ARGB

Штатный комплект из четырех TT1225 A1225L12S можно будет дополнить еще шестью вентиляторами. Такие есть в линейке производителя, позволяя собрать общий сеттинг. Габаритные башенные конструкции высотой до 160 мм. Радиаторы жидкостного охлаждения на верхнюю, нижнюю или боковую стенки.

THERMALTAKE VIEW 380 TG ARGB

Интересный вариант сборки будет, когда на боковую стенку ставится радиатор жидкостной системы типоразмера 280 мм, а три комплектных 120 мм вентилятора переносятся на нижнюю.

THERMALTAKE VIEW 380 TG ARGB

На обратной стороне у корпуса много свободного места под лишнюю длину кабелей, блока питания, накопителей. В нижней части стальная заглушка на которой фиксируется пара 2.5-дюймовых накопителя.

THERMALTAKE VIEW 380 TG ARGB

Сборка

THERMALTAKE VIEW 380 TG ARGB

В корпусе THERMALTAKE VIEW 380 TG ARGBсобиралась система с видеокартой Gigabyte B850 Gaming X WiFi6E и процессором AMD Ryzen 9900X. Все интерфейсные и питающие прячутся. Система смотрится аккуратно, а с работающей подсветкой еще и эффектно.

THERMALTAKE VIEW 380 TG ARGB

С обратной стороны тоже все в порядке. Пластиной с местами под накопители можно будет дополнительно прижать лишнюю длину кабелей.

THERMALTAKE VIEW 380 TG ARGB

Тесты

Нагрев при помощи синтетического бенчмарка AIDA64. Проблем с организацией охлаждения в этом корпусе не будет.

THERMALTAKE VIEW 380 TG ARGB

Замер уровня шума при работе с офисными приложениями и браузером на расстоянии 20 сантиметров.

THERMALTAKE VIEW 380 TG ARGB

Замер при максимальных оборотах.

THERMALTAKE VIEW 380 TG ARGB

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorTHERMALTAKE VIEW 380 TG ARGB – корпус с выдержанным стилем под игровые системы различного уровня, обеспечивающий эффективный отвод тепла и визуальную привлекательность системы. Четыре добротный комплектных вентилятора, продуманная конструкция, поддержка материнских плат BTF и габаритных видеокарт, защита от пыли.
THERMALTAKE VIEW 380 TG ARGB получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
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