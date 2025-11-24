Представлен ПК-корпус в форме куба Chieftec The Cube

Компания Chieftec пополнила ассортимент компьютерных корпусов премиальной моделью The Cube, который получил почти квадратные габариты 385:355:265 мм. Издалека может показаться, что перед нами и вовсе сабвуфер. Новинка характеризуется поддержкой материнских плат типоразмера до mATX, которые устанавливаются горизонтально, процессорного кулера высотой до 160 мм, графического адаптера длиной до 355 мм, комплектным 200-мм вентилятором за внешней сеткой и удобной откидной крышкой. Авторы популярного ресурса TechPowerUp уже опубликовали обзор корпуса, похвалив его за дизайн, вместимость, удобный доступ к железу и грамотный кабель-менеджмент. Поругали за высокую цену в 70 долларов, не лучшую циркуляцию воздуха и устаревший набор аксессуаров.