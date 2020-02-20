Игровой монитор AOC Agon AG353UCG оценен в €2600

Компания AOC пополнила ассортимент игровых мониторов топовой моделью Agon AG353UCG, первая информация о которой появилась еще прошлой весной. Новинка характеризуется 35-дюймовой панелью с технологией квантовых точек (Quantum Dot), радиусом кривизны 1800R, разрешением 3440:1440 пикселей, соотношением сторон 21:9, сертификацией VESA DisplayHDR 1000, максимальной яркостью 1000 кд/м2, частотой обновления в 200 Гц, временем отклика 2 мс (GtG), 90% охватом цветового пространства DCI-P3, контрастностью 2500:1, многоцветной кольцевой подсветкой AOC Light FX, поддержкой NVIDIA G-Sync Ultimate, интерфейсами DisplayPort 1.4 и HDMI 2.0, а также узкими боковыми рамками. Цена Agon AG353UCG составляет внушительные 2600 евро.