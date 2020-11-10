Игровой монитор AOC Agon PD27 оценен в 75 тысяч рублей

AOC и Porsche Design представили геймерский монитор Agon PD27, который появится в продаже до конца месяца по цене в 75 тысяч рублей. Утверждается, что дизайн монитора вдохновлен автомобильным спортом. Новинка характеризуется вогнутой 27-дюймовой VA-панелью с радиусом кривизны 1000R, разрешением 2560:1440 пикселей, кадровой частотой 240 Гц, временем отклика MPRT 0,5 мс (1 мс GtG), яркостью 550 кд/м2, поддержкой FreeSync Premium Pro для более плавной картинки, аудиосистемой DTS со стереофоническими динамиками по 5 Вт, концентратором USB 3.2 с четырьмя разъёмами, двумя интерфейсами HDMI 2.0 и двумя DisplayPort 1.4, а также подсветкой задней панели.

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