Игровой монитор AOC U28G2XU поступит в продажу в августе

Монитор AOC U28G2XU идеально подходит для динамичных игр и консолей. Время отклика составляет 1 мс. Новинка имеет широкие углы обзора. Монитор сертифицирован по стандарту VESA DisplayHDR 400, а также поддерживает технологию AMD FreeSync Premium Pro.
Для улучшения изображения в играх монитор предлагает различные настройки. Для установки монитора на стену предусмотрено крепление VESA 100 на 100 мм.
Эргономичная подставка обеспечивает регулировку высоты, поворота и положение портретного режима.
Монитор AOC U28G2XU поступит в продажу в августе по цене около 800 долларов.