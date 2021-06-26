Игровой монитор AOC U28G2XU поступит в продажу в августе

AOC представила очередную новинку, игровой монитор U28G2XU с частотой 144 Гц. Монитор оснащен 28-дюймовым экраном. IPS-панель предлагает максимальное разрешение 4K (3840x2160).

Монитор AOC U28G2XU идеально подходит для динамичных игр и консолей. Время отклика составляет 1 мс. Новинка имеет широкие углы обзора. Монитор сертифицирован по стандарту VESA DisplayHDR 400, а также поддерживает технологию AMD FreeSync Premium Pro.

Для улучшения изображения в играх монитор предлагает различные настройки. Для установки монитора на стену предусмотрено крепление VESA 100 на 100 мм.

Эргономичная подставка обеспечивает регулировку высоты, поворота и положение портретного режима.

Монитор AOC U28G2XU поступит в продажу в августе по цене около 800 долларов.