Игровой монитор ASUS ROG Strix XG32VC получил порт USB Type-C

Компания ASUS пополнила ассортимент игровых мониторов моделью ROG Strix XG32VC, которая получила 31,5-дюймовую VA-матрицу с разрешением 2560:1440 пикселей. Новинка характеризуется временем отклика 1 мс, частотой обновления 170 Гц, поддержкой HDR10, сертификацией DisplayHDR 400, яркостью 400 кд/м2, контрастностью 3000:1, 125% охватом цветовой палитры sRGB и 90% охватом цветового пространства DCI-P3, углами обзора по горизонтали и вертикали до 178 градусов, поддержкой AMD FreeSync Premium Pro для более плавной игры, системой ELMB-Sync, симметричным портом USB Type-C для подключения ноутбука, KVM-переключателем, набором средств ASUS GamePlus, интерфейсами HDMI 2.0 и DisplayPort 1.2, 3,5-мм разъемом, одним портом USB 3.0 Type-B и двумя USB 3.0 Type-A. Цена и дата начала продаж будут объявлены позже.

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